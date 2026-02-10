Этот автомобиль проехал 1130 километров без дозаправки на морозе

Hongqi HS6 PHEV попал в Книгу рекордов Гиннесса: подробности

Китайский автопроизводитель FAW провел зимние испытания своего гибридного кроссовера Hongqi HS6 PHEV в экстремальных условиях. Тесты на серийной машине состоялись 9 февраля в городе Хэйхэ, где столбик термометра опускался до −20°C и даже −30°C. Внутри автомобиля, кстати, поддерживали комфортные +25°C.

Hongqi HS6 PHEV

Для заезда использовали именно серийный гибрид, оснащенный 40-кВт·ч аккумулятором, стандартным 60-литровым топливным баком и, что логично, зимней резиной. Силовая установка модели включает бензиновый мотор объемом 1,5 литра, выдающий 150 лошадиных сил, и один или два электродвигателя. Помимо версии с большой батареей, в Китае предлагается и модификация с аккумулятором на 23,9 кВт·ч.

Интерьер Hongqi HS6 PHEV

По заявленным характеристикам, общий запас хода этого гибрида составляет 1460 километров, а разогнаться он может до 205 км/ч. На родине, в Китае, цена на Hongqi HS6 PHEV начинается от 178,8 тыс. юаней, что примерно равно 2 млн рублей. В максимальной комплектации кроссовер обойдется уже в 228,8 тыс. юаней, или около 2,6 млн рублей по текущему курсу.

Ранее «За рулем» сообщал, что ГАЗель стала лидером среди популярных LCV на вторичном рынке.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте