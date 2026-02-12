#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Сутки на оплату: автомобили с иностранными номерами поставят под жесткий контроль

Владельцам машин с иностранными номерами сократят срок оплаты штрафов до суток

Водителям машин, зарегистрированных за границей, хотят сократить срок уплаты штрафов с 60 дней до одних суток.

Рекомендуем
Эксперты предположили, какие авто войдут в список разрешенных для такси

Сейчас наличие неоплаченной квитанции никак не мешает таким автовладельцам выехать из России – но вскоре это может измениться.

Согласно проекту закона, за неуплату штрафа в течение 24 часов автомобиль будут задерживать и возвращать только после полного погашения долга.

Как сообщил информированный источник, общественное обсуждение документа уже завершено. Инициатива готовится к следующему этапу рассмотрения.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  РИА Новости
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 14
12.02.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0