Сутки на оплату: автомобили с иностранными номерами поставят под жесткий контроль
Водителям машин, зарегистрированных за границей, хотят сократить срок уплаты штрафов с 60 дней до одних суток.
Сейчас наличие неоплаченной квитанции никак не мешает таким автовладельцам выехать из России – но вскоре это может измениться.
Согласно проекту закона, за неуплату штрафа в течение 24 часов автомобиль будут задерживать и возвращать только после полного погашения долга.
Как сообщил информированный источник, общественное обсуждение документа уже завершено. Инициатива готовится к следующему этапу рассмотрения.
