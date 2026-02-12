Сутки на оплату: автомобили с иностранными номерами поставят под жесткий контроль

Владельцам машин с иностранными номерами сократят срок оплаты штрафов до суток

Водителям машин, зарегистрированных за границей, хотят сократить срок уплаты штрафов с 60 дней до одних суток.

Сейчас наличие неоплаченной квитанции никак не мешает таким автовладельцам выехать из России – но вскоре это может измениться.

Согласно проекту закона, за неуплату штрафа в течение 24 часов автомобиль будут задерживать и возвращать только после полного погашения долга.

Как сообщил информированный источник, общественное обсуждение документа уже завершено. Инициатива готовится к следующему этапу рассмотрения.

