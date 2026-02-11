В России хотят отменить комиссии при оплате штрафов за нарушения ПДД

Сенатор Кутепов предложил отменить комиссии при оплате штрафов за нарушения ПДД

Банковские комиссии при оплате штрафов за нарушения ПДД могут уйти в прошлое. С таким предложением к главе Банка России Эльвире Набиуллиной обратился председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

В своем обращении сенатор напомнил, что ЦБ уже установил нулевой тариф на комиссии за уплату налогов через систему быстрых платежей. Теперь же, по мнению Кутепова, логично распространить эту практику и на штрафы за нарушения правил дорожного движения, причем независимо от способа платежа и банка. На деле граждане давно ждут подобных мер поддержки.

Статистика по штрафам за нарушения ПДД

Кутепов привел в письме внушительные цифры. В 2024 году было возбуждено 255 миллионов дел о нарушениях ПДД, причем 93% из них – по данным дорожных камер. Общая сумма выписанных штрафов достигла 176,3 млрд рублей, показав прирост на 6,2% по сравнению с 2023 годом. В 2025 году административных дел зафиксировано уже 232 миллиона.

При этом размер банковской комиссии за оплату такого штрафа может составлять от 0,5% до 3% от суммы платежа. Все зависит от конкретного банка, суммы, срока погашения и способа оплаты – через приложение, банкомат или кассу. На некоторых сервисах комиссия и вовсе достигает 15%. Парадокс в том, что, как отметил сенатор, кредитные организации получают бесплатный доступ к сервисам уплаты административных штрафов.

