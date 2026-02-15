#
15 февраля
15 февраля
15 февраля
Названы самые безаварийные автомобили в России: список из 5 моделей

Автотека: LADA, Chevrolet и УАЗ — самые безаварийные подержанные автомобили в РФ

Сервис «Автотека» выяснил, какие марки подержанных машин в России реже всего попадали в аварии. Анализ касался автомобилей ценой от одного до трёх миллионов рублей. По сути, исследование показало, что отечественные автомобили LADA возглавляют этот рейтинг безопасности – целых 85,1% выставленных на продажу машин этой марки никогда не участвовали в ДТП.

Следом идут Chevrolet и УАЗ, которые отстали от лидера буквально на пару процентов. Среди этих марок не имели аварий в истории 83,7% и 82,8% автомобилей соответственно. Четвёртое и пятое места заняли Honda (82,7%) и Opel. Кстати, у последнего показатель за год подскочил сильнее всех – сразу на 18,8%, достигнув 79,3%.

Если же смотреть на конкретные модели, то самыми безаварийными оказались внедорожники. Абсолютными лидерами стали LADA Niva Legend (95,9% чистых от аварий машин) и Liva Niva Travel (94,3%). В тройку также вошли автомобили семейства LADA Granta (88,7%). Замыкают топ-5 китайские кроссоверы Haval M6 (85,9%) и Haval Dargo (84,6%).

Географически больше всего «непобитых» автомобилей на вторичном рынке оказалось в Пензенской области – там их доля составила рекордные 72,7%. На втором и третьем месте расположились Пермский (70,2%) и Ставропольский (69,8%) края. А вот самый заметный рост этого показателя за год зафиксировали в других регионах: Тюменская область (+7,3%), Чувашия (+6,4%) и опять же Пензенская область (+5,8%). Получается, в целом по стране ситуация с аварийностью продаваемых машин постепенно улучшается.

Источник:  ТАСС
Лежнин Роман
15.02.2026 
