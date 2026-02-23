#
Поздравляем с 23 февраля!
Поздравляем с 23 февраля!

23 февраля – это праздник настоящих мужчин, защитников страны и ветеранов

Дорогие защитники Отечества, поздравляем вас с праздником!

Пусть на вашем пути встречаются только ровные трассы, зеленый свет и попутный ветер. Будьте надежной опорой для своих близких, держите удар на любых бездорожьях судьбы и всегда паркуйтесь с первого раза. Как говорится, ни гвоздя, ни жезла вам в делах и на дорогах.

Желаем стабильности, достатка и простого человеческого счастья. Будьте здоровы и любимы!

Особый, низкий поклон тем, кто сейчас участвует в боевых действиях, защищая наше право ездить по мирным дорогам. Держитесь там, дорогие! Мы очень ждем вас домой.

Редакция «За рулем» поздравляет всех причастных с Днем защитника Отечества!

Фото:Рисунок «За рулем»
