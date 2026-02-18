#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Запас хода 1000 км и зарядка за минуты — такие электромобили существуют?
18 февраля
Запас хода 1000 км и зарядка за минуты — такие электромобили существуют?
Твердотельные аккумуляторы избавят...
Эксперт сравнил средние цены на машины в Китае и России
18 февраля
Эксперт сравнил средние цены на машины в Китае и России
Аналитик Целиков: Автомобили в Китае стоят...
Интерьер Tesla Cybercab
18 февраля
Без руля, педалей и зеркал: стартовал выпуск нового электрокара Tesla
Компания Tesla начала выпуск нового купе...

Успейте оформить гараж: срок упрощенной регистрации хотят продлить

«Единая Россия» предложила продлить гаражную амнистию до 1 сентября 2031 года

Гаражную амнистию могут продлить на целых пять лет. В Госдуму уже внесён соответствующий законопроект, инициаторами которого выступили представители «Единой России» – вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев и глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников.

Рекомендуем
Чистая энергия для розетки: каким электричеством вы заправили свой электромобиль?

Программа должна завершиться 1 сентября 2026 года. Парламентарии же предлагают сместить эту дату на 1 сентября 2031 года. По словам Крашенинникова, такой шаг необходим из-за масштаба задачи – незарегистрированных объектов всё ещё очень много.

Статистика это подтверждает. За три с половиной года действия программы россияне успели оформить в собственность больше 746 тысяч гаражей и земельных участков под ними. Активнее всего процесс идет в Ленинградской, Омской, Московской, Саратовской и Тюменской областях, а также в Пермском крае.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Вообще, эта амнистия работает с сентября 2021 года по принципу, знакомому многим по дачной истории. Она призвана упорядочить рынок частных гаражей и деятельность кооперативов, позволяя людям зарегистрировать свои «железные конюшни» и землю под ними по максимально простой схеме.

Ранее «За рулем» сообщал, что в КНР планируют обязать автозаводы вернуть в машины физические кнопки.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Пресс-служба партии «Единая Россия»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Владислав Шатило/РБК/ТАСС
Количество просмотров 36
18.02.2026 
Фото:Владислав Шатило/РБК/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
-1