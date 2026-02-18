Успейте оформить гараж: срок упрощенной регистрации хотят продлить

«Единая Россия» предложила продлить гаражную амнистию до 1 сентября 2031 года

Гаражную амнистию могут продлить на целых пять лет. В Госдуму уже внесён соответствующий законопроект, инициаторами которого выступили представители «Единой России» – вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев и глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников.

Программа должна завершиться 1 сентября 2026 года. Парламентарии же предлагают сместить эту дату на 1 сентября 2031 года. По словам Крашенинникова, такой шаг необходим из-за масштаба задачи – незарегистрированных объектов всё ещё очень много.

Статистика это подтверждает. За три с половиной года действия программы россияне успели оформить в собственность больше 746 тысяч гаражей и земельных участков под ними. Активнее всего процесс идет в Ленинградской, Омской, Московской, Саратовской и Тюменской областях, а также в Пермском крае.

Вообще, эта амнистия работает с сентября 2021 года по принципу, знакомому многим по дачной истории. Она призвана упорядочить рынок частных гаражей и деятельность кооперативов, позволяя людям зарегистрировать свои «железные конюшни» и землю под ними по максимально простой схеме.

