20 февраля
20 февраля
20 февраля
Весенняя ошибка водителя — попадаются почти все!

Авто Mail: лужи и колеи с водой — источник опасности для колес и тормозов

Правильное торможение — залог вашей безопасности и сохранности дорогостоящих элементов машины.

Электромобиль против авто с ДВС: проверка на выносливость и долговечность

Коллеги из Авто Mail приводят пять ключевых аспектов, которые отличают грамотного в вопросах торможения водителя от неумелого новичка. Один из моментов хотелось бы выделить особо: это езда по весенним лужам. Во-первых, этот момент становится сейчас актуальнее день ото дня. А во-вторых, он выходит далеко за рамки приемов торможения и в большой степени касается безопасного вождения в весенний период, как такового.

Лужи и колеи с водой — какие опасности они таят:

  • аквапланирование – при попадании в лужу на скорости колеса перестают отводить воду из пятна контакта, машина «всплывает» над асфальтом и перестает управляться и тормозить;
  • дефекты покрытия – под гладью воды могут скрываться глубоки ямы с острыми краями, которые мгновенно выведут шину из строя;
  • неприятности для тормозов — при попадании воды на разогретые тормозные диски возможна их термическая деформация и последующее биение.

Тормозите перед лужами заранее, избегайте попадания в них и сохраняйте бдительность на весенней дороге! Счастливого пути!

Источник:  Авто Mail
Иннокентий Кишкурно
Фото:freepik / freepik
20.02.2026 
