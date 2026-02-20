Весенняя ошибка водителя — попадаются почти все!

Авто Mail: лужи и колеи с водой — источник опасности для колес и тормозов

Правильное торможение — залог вашей безопасности и сохранности дорогостоящих элементов машины.

Коллеги из Авто Mail приводят пять ключевых аспектов, которые отличают грамотного в вопросах торможения водителя от неумелого новичка. Один из моментов хотелось бы выделить особо: это езда по весенним лужам. Во-первых, этот момент становится сейчас актуальнее день ото дня. А во-вторых, он выходит далеко за рамки приемов торможения и в большой степени касается безопасного вождения в весенний период, как такового.

Лужи и колеи с водой — какие опасности они таят:

аквапланирование – при попадании в лужу на скорости колеса перестают отводить воду из пятна контакта, машина «всплывает» над асфальтом и перестает управляться и тормозить;

дефекты покрытия – под гладью воды могут скрываться глубоки ямы с острыми краями, которые мгновенно выведут шину из строя;

неприятности для тормозов — при попадании воды на разогретые тормозные диски возможна их термическая деформация и последующее биение.

Тормозите перед лужами заранее, избегайте попадания в них и сохраняйте бдительность на весенней дороге! Счастливого пути!

