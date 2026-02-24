Что на самом деле губит моторы китайских кроссоверов?

Эксперт Сокуев рассказал, какое масло нужно заливать в китайские авто

Современные китайские автомобили чаще всего получают компактные турбированные двигатели с непосредственным впрыском. Роман Сокуев, руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants, пояснил, что для таких моторов производители прямо указывают в руководствах необходимость синтетических масел с низкой вязкостью – обычно 0W-20 или 5W-30.

Класс вязкости – не единственный критичный параметр. Эксперт подчеркивает важность актуальных эксплуатационных допусков, например, API SP или ACEA. Эти стандарты как раз и созданы, чтобы предотвращать низкооборотную детонацию в современных силовых агрегатах. Для средней полосы России и северных регионов масла 0W-20 или 5W-30 считаются оптимальным выбором, особенно для новых двигателей.

Рекомендации производителей

Производители дают вполне конкретные указания. К примеру, Haval рекомендует использовать масло 5W-30 для теплого климата, а для холодного — 0W-30 или 0W-20, меняя его каждые 10 тысяч километров. У Geely Coolray предписания практически такие же. Получается, что ключевыми становятся именно класс вязкости и категория по API, а не раскрученное имя на канистре.

Страх перед неоригинальными маслами, по словам Сокуева, часто имеет психологические корни, а не технические. На сборочных заводах в Китае изначально заливают продукцию локальных поставщиков, которая просто соответствует нужным спецификациям. Такая же практика, кстати, давно существует и на европейских конвейерах. Владельцы популярных моделей вроде Haval Jolion или Geely Coolray на деле спокойно переходят с дилерской жидкости на качественные аналоги – будь то известная импортная синтетика или добротные российские масла.

Практика эксплуатации и замена

Массовых поломок двигателей из-за этого не происходит, если соблюдать два условия: выдерживать рекомендованные характеристики масла и интервал его замены. Многие водители, правда, сознательно сокращают этот пробег до 7-8 тысяч километров. Такой подход особенно оправдан при активной езде в городе или работе в такси. Подобная мера, замечает эксперт, приносит мотору куда больше пользы, чем использование более густого масла, оставшегося со времен старых автомобилей.

В итоге, вопрос выбора между «оригиналом» и аналогом сводится к трем простым пунктам: правильная вязкость для вашего климата, современный эксплуатационный стандарт (для турбомоторов это API SP/SN) и покупка у честного продавца, чтобы избежать подделки. Если по всем этим пунктам стоит галочка, двигателю абсолютно всё равно, красуется на канистре логотип автозавода, известного бренда или ответственного российского производителя. При нормальном обслуживании турбомотор легко проходит 150+ тысяч километров без проблем. А дальше работает простое правило: кто внимательно следит за маслом, тот в итоге не платит за капитальный ремонт.

