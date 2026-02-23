Самый маленький и самый дешевый электрокар Hyundai впервые засветился на дорогах

Экология
Названы самые надежные гибриды на вторичном рынке
23 февраля
Новый компактный электрокар Hyundai Ioniq 1 сфотографировали в Индии до анонса

Новый электромобиль Hyundai попал в объективы камер ещё до официального представления. Китайское издание Autohome опубликовало первые шпионские снимки машины, которая, скорее всего, окажется будущей моделью Ioniq 1. Если догадки верны, этот автомобиль станет самым компактным и бюджетным в электрической линейке корейского бренда.

Hyundai Ioniq 1
Правда, рассмотреть дизайн в деталях не получилось – прототип был основательно закамуфлирован. Но общие пропорции ясны: это очень небольшое, но при этом достаточно высокое транспортное средство. Судя по силуэту, инженеры делают ставку на формат мини-кроссовера, популярный в городской среде. Спереди угадывается двухсекционная оптика, а сзади – узкие фонари.

Примечательно, что фотографии сделаны в Индии. Этот факт наводит на мысль, что производство новой модели может быть налажено именно там, что часто позволяет снизить конечную стоимость автомобиля для локального рынка и не только.

Hyundai Ioniq 1
Пока Hyundai не раскрывает никаких технических подробностей, характеристик батареи или запаса хода. Остаётся ждать официального анонса, который, судя по активности на дорогах, может состояться в обозримом будущем.

Источник:  Electrek
Лежнин Роман
Фото:Autohome
23.02.2026 
