Самый маленький и самый дешевый электрокар Hyundai впервые засветился на дорогах

Новый электромобиль Hyundai попал в объективы камер ещё до официального представления. Китайское издание Autohome опубликовало первые шпионские снимки машины, которая, скорее всего, окажется будущей моделью Ioniq 1. Если догадки верны, этот автомобиль станет самым компактным и бюджетным в электрической линейке корейского бренда.

Правда, рассмотреть дизайн в деталях не получилось – прототип был основательно закамуфлирован. Но общие пропорции ясны: это очень небольшое, но при этом достаточно высокое транспортное средство. Судя по силуэту, инженеры делают ставку на формат мини-кроссовера, популярный в городской среде. Спереди угадывается двухсекционная оптика, а сзади – узкие фонари.

Примечательно, что фотографии сделаны в Индии. Этот факт наводит на мысль, что производство новой модели может быть налажено именно там, что часто позволяет снизить конечную стоимость автомобиля для локального рынка и не только.

Пока Hyundai не раскрывает никаких технических подробностей, характеристик батареи или запаса хода. Остаётся ждать официального анонса, который, судя по активности на дорогах, может состояться в обозримом будущем.

