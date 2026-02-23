#
Интересный седан с ретро-дизайном на базе Toyota Corolla отправляется на покой

Mitsuoka прекращает выпуск ретро-седана Ryugi на базе Toyota Corolla Axio

Японская компания Mitsuoka ставит точку в истории одной из своих самых известных моделей. Производство седана Ryugi, который с 2014 года создавали на основе обычной Toyota Corolla Axio, официально завершается. Впрочем, у поклонников бренда есть последний шанс – финальная партия будет состоять всего из двадцати машин.

Mitsuoka Ryugi
Mitsuoka Ryugi

Чистая энергия для розетки: каким электричеством вы заправили свой электромобиль?

Внешне от серийной Короллы в этой модели практически ничего не осталось. Дизайнеры полностью перекроили передок и заднюю часть, придав автомобилю узнаваемые черты британской классики середины прошлого века. Массивная хромированная решётка, круглые фары и характерные выштамповки на крыльях – вот что сразу бросается в глаза. Хотя внутри, по сути, остаётся вполне современный, хоть и обитый кожей, салон от донора.

Mitsuoka Ryugi
Mitsuoka Ryugi

Под капотом покупателям последней серии предложат на выбор два варианта: атмосферный бензиновый двигатель на 1.5 литра (103 л.с.) или гибридную установку на его основе. Финальные двадцать экземпляров получат эксклюзивную чёрную окраску, памятные шильдики и возможность заказа премиальных колёсных дисков от BBS.

Цена вопроса для коллекционеров начинается от 3,3 млн иен, что примерно равно 1,64 млн рублей по текущему курсу. За максимальную комплектацию с гибридной силовой установкой попросят уже около 3,9 млн иен (1,92 млн рублей). Выходит, за ретро-стиль и эксклюзивность придётся заплатить вдвое больше, чем стоит базовая Toyota Corolla, послужившая донором для этого необычного проекта.

Источник:  iXBT
Лежнин Роман
Фото:Mitsuoka
Количество просмотров 1
23.02.2026 
Фото:Mitsuoka
