24 февраля
Новый «китаец» или подержанный премиум? Эксперт поставил точку в споре

Александр Ковалев рассказал, кому стоит брать б/у премиум, а кому – новое авто из Китая

Вопрос выбора между покупкой абсолютно нового китайского автомобиля и п одержанной машины известного мирового бренда продолжает волновать российских водителей.

Эксперт Александр Ковалев помог разобраться в этой дилемме, объяснив, что универсального ответа не существует – все упирается в цели и образ жизни самого водителя.

По словам специалиста, для определенной категории покупателей иномарка с пробегом остается безальтернативным вариантом. Речь идет об автомобилистах, для которых машина – это не просто средство передвижения, а элемент имиджа и статуса. Такие люди готовы вкладывать средства в обслуживание и ремонт, чтобы ездить на автомобиле с узнаваемой историей.

Впрочем, как отметил эксперт, даже в этой среде уже появляются исключения: некоторые автовладельцы, раньше смотревшие только в сторону BMW или Mercedes, теперь все чаще обращают внимание, к примеру, на тот же Li Auto.

Совершенно иная ситуация складывается для тех, кто относится к автомобилю исключительно как к утилитарному инструменту для ежедневных поездок. Александр Ковалев подчеркнул, что таким водителям стоит присмотреться именно к новым моделям из Китая. Машины так называемой «новой волны» предлагают предсказуемый уровень надежности и подкреплены длительной заводской гарантией. Кроме того, они обеспечивают высокий уровень комфорта, оптимально подходящий для ритма современного города, что делает их наиболее практичным и рациональным выбором для повседневного использования.

Источник:  «Российская газета»
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
24.02.2026 
Фото:Depositphotos
