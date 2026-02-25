Банкиры, айтишники и первые лица: кого еще соберет форум «ForAuto – 2026»

«Автостат» раскрыл подробности об аудитории форума автобизнеса «ForAuto – 2026»

Всего за сутки до старта масштабного форума автобизнеса организаторы раскрыли любопытные детали о его участниках.

Оказалось, что мероприятие, которое пройдет 26 февраля в отеле МонАрх, выйдет далеко за рамки привычной дилерской тусовки, собрав под одной крышей более 800 ведущих игроков рынка, причем география гостей простирается от столицы до Поволжья.

Организатор события – агентство «Автостат» – при поддержке издательского дома «За рулем» сделало ставку на пестрый состав делегатов. Анализ показал, что классические автопродавцы хоть и занимают весомую долю (четверть всех гостей), но далеко не единственные, кто будет искать ответы на вопросы о трендах рынка. Львиную долю участников, а именно 30%, составят финансисты: банкиры, страховщики и лизинговые компании. Без них современный автомобильный бизнес действительно уже немыслим.

Еще один интересный момент – пятую часть всех делегатов будет представлять IT-сферу. Разработчики софта, платформ и цифровых сервисов едут на форум, чтобы обсудить технологическое будущее отрасли. Десятую часть аудитории поделят между собой автопроизводители с дистрибьюторами и логисты, а также игроки вторичного рынка – продавцы запчастей и ГСМ.

Почти 90% участников «ForAuto – 2026» – это не рядовые менеджеры, а лица, принимающие решения: топ-менеджмент и высшее руководство компаний. Мероприятие обещает стать местом сосредоточения власти и капитала отрасли.

Несмотря на то, что две трети гостей (чуть более 60%) традиционно представляют Москву, форум явно претендует на статус всероссийского. На него съедутся делегации из культурной столицы – Санкт-Петербурга, а также мощные десанты из Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Самары. Активно заявили о себе южные регионы – Ростов-на-Дону и Краснодар, не говоря уже о промышленных центрах вроде Тольятти и Воронежа.

