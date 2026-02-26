Названы регионы России, где проще всего найти хорошую подержанную машину

#
Сервис «Авто. ру Бизнес» выяснил, в каких уголках России выше всего шансы найти на вторичном рынке действительно стоящую машину.

«Росатом» построит электрозарядки там, где они нужнее всего

Аналитики полгода изучали частные объявления и отобрали те, что соответствуют строгим критериям качества: авто не старше семи лет, с пробегом до 150 тысяч километров, максимум три владельца в истории и не больше одной аварии.

В целом по стране доля таких привлекательных предложений немного подросла – сейчас она составляет 18,8%. Но география здесь решает все, и разброс между регионами оказался огромным.

Безусловными лидерами стали Москва и Подмосковье. Здесь почти каждое четвертое объявление о продаже б/у автомобиля (23%) попадает в категорию «хороших». Немного отстает Санкт-Петербург с Ленинградской областью, где показатель превышает 20%. В пятерку регионов с самым качественным предложением также вошли Краснодарский край (19,8%), Татарстан (19,4%) и Тюменская область (19,3%).

Где сложнее найти качественный автомобиль

Теперь об аутсайдерах рейтинга. Хуже всего дела обстоят в Республике Коми, где лишь 12,5% объявлений соответствуют заданным параметрам. Немного лучше ситуация в Красноярском крае (13,6%), Калужской (14,8%), Волгоградской (около 15%) и Тульской (чуть более 15%) областях.

По словам руководителя отдела по работе с ключевыми клиентами «Авто. ру» Сергея Игнатова, лидеры списка – Москва, Петербург, Краснодарский край и Татарстан – давно и стабильно удерживают позиции регионов с самым разнообразным и привлекательным рынком подержанных машин. Причины, в общем-то, логичны: здесь автомобили меняют чаще, плюс активно работает межрегиональная перегонка транспорта. В итоге у покупателя просто больше вариантов по комплектациям и состоянию, а сам рынок обновляется быстрее.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы 10 лучших семейных подержанных кроссоверов с ценой до 1 млн рублей.

Источник:  «Автоновости дня»
Ушакова Ирина
Фото:ТАСС / Игорь Зарембо
26.02.2026 
Фото:ТАСС / Игорь Зарембо
