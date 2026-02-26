Названа основная проблема авторынка РФ

Эксперт Целиков: сегмент компактных иномарок в РФ сократился до 2% за 10 лет

Аналитическое агентство «Автостат» констатирует почти полное исчезновение с российского рынка целого класса автомобилей. На форуме ForAuto-2026 глава агентства Сергей Целиков обратил внимание на то, что за последнее десятилетие сегмент доступных компактных иномарок (так называемый B-класс) практически сошел на нет. Если в 2016 году на такие машины приходилась треть всех продаж, то сейчас их доля упала до каких-то двух процентов.

Раньше именно эти модели были локомотивами рынка. В тот же 2016-й, если брать вместе новые авто и машины с пробегом, россияне купили больше двух миллионов компактных иномарок. Лидерами тогда стали Kia Rio (570 тысяч), Hyundai Solaris (410 тысяч), Volkswagen Polo (330 тысяч), Skoda Rapid (210 тысяч), Renault Logan и Sandero (200 и 180 тысяч соответственно). По сути, это был золотой век для покупателя, искавшего недорогую и практичную иномарку.

Целиков считает, что возврат этого «потерянного сегмента» мог бы серьезно оживить рынок даже при нынешнем уровне платежеспособного спроса. По его оценкам, это добавило бы от 150 до 200 тысяч продаж ежегодно. Однако реальность выглядит совершенно иначе. За те же десять лет предпочтения покупателей кардинально сместились в сторону кроссоверов: их доля в структуре продаж иномарок взлетела с 46% до 88%.

Причем за последние четыре года в России реализовали более двух миллионов однотипных китайских кроссоверов, что лишь подтверждает общий тренд. Пока одни сегменты угасают, другие набирают колоссальные обороты.

