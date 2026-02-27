#
Автомобиль разоряет на топливе: в чем причины?

Эксперт Родионов назвал 5 основных причин повышенного расхода топлива в авто

Если на приборке не горят индикаторы неисправности, машина может незаметно для водителя сжигать больше бензина , чем положено по паспорту. О том, какие проблемы приводят к повышенному потреблению бензина, журналу Motor рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit ServiceНикита Родионов.

Комментарий эксперта

Никита Родионов , технический директор международной сети автосервисов Fit Service:

Автомобиль разоряет на топливе: в чем причины?

То, насколько эффективно сгорает топливо, напрямую зависит от точности данных в блоке управления двигателем. Лямбда-зонд является основным элементом, корректирующим подачу бензина. Со временем этот датчик может покрыться продуктами горения или присадками, что ведет к замедлению отклика и искажению показаний.

В итоге мотор начинает работать на слишком богатой смеси, хотя внешне всё кажется нормальным. Расход при этом тихо растет на 10-15%, а заметной проблема становится лишь после полного отказа датчика.

Не менее часто виноваты форсунки. Даже на хорошем бензине их сопла постепенно покрываются лаковыми отложениями. Из-за этого топливо впрыскивается крупными каплями, и его тяжелые фракции не успевают сгорать полностью. Водитель давит на газ сильнее, бензин улетучивается быстрее, а разгон все равно остается вялым.

Слабая искра – еще один враг экономии. Со временем свечи зажигания изнашиваются и покрываются нагаром, отчего энергия разряда падает. Топливовоздушная смесь поджигается хуже или с задержкой, что закономерно увеличивает аппетит мотора.

Часто все упирается в сопротивление качению. Недокачанные шины увеличивают пятно контакта с асфальтом, заставляя двигатель преодолевать большее сопротивление и тратить лишнее топливо. Похожий эффект дает неправильный сход-развал: даже небольшое отклонение в углах установки колес может добавить к расходу 1-1,5 литра на сотню километров.

Наконец, мотору может просто не хватать воздуха. На сжигание одного литра бензина нужно около 15 килограммов воздуха, а забитый фильтр или заросшая нагаром дроссельная заслонка мешают цилиндрам нормально наполняться. Электронный блок, пытаясь стабилизировать обороты, корректирует подачу топлива. Со временем нагар может покрыть и впускной коллектор, окончательно снизив пропускную способность воздушного тракта. Динамика падает, а расход, разумеется, ползет вверх.

Источник:  Motor
