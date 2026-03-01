#
Ушедший из России автогигант отзовет миллионы автомобилей

Bloomberg: Ford отзывает 4,4 млн автомобилей из-за сбоя ПО

Американский автогигант Ford объявил об одном из крупнейших в своей истории отзывов, который коснется почти 4,4 миллиона машин. По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA), проблема кроется в программном обеспечении.

Ford F-150
Ford F-150

На деле сбой может нарушить работу задних фонарей и поворотников, а также повлиять на функционирование тормозов у прицепов. Все это, по мнению регулятора, не только не соответствует федеральным стандартам, но и создает реальную угрозу на дороге – автомобиль становится менее заметным для окружающих.

Под раздачу попали ключевые для компании модели. Речь идет о пикапах F-150, выпущенных с 2021 по 2026 год, а также о внедорожниках Expedition и более компактных пикапах Ranger и Maverick. Ford уже пообещал выпустить бесплатное обновление, которое должно исправить программную ошибку.

Интерьер Ford F-150
Интерьер Ford F-150

Ранее «За рулем» сообщал , что популярный кроссовер подешевел после обновления.

Источник:  Bloomberg
Ушакова Ирина
Фото:Ford
01.03.2026 
Фото:Ford
