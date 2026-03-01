Ушедший из России автогигант отзовет миллионы автомобилей
Американский автогигант Ford объявил об одном из крупнейших в своей истории отзывов, который коснется почти 4,4 миллиона машин. По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA), проблема кроется в программном обеспечении.
На деле сбой может нарушить работу задних фонарей и поворотников, а также повлиять на функционирование тормозов у прицепов. Все это, по мнению регулятора, не только не соответствует федеральным стандартам, но и создает реальную угрозу на дороге – автомобиль становится менее заметным для окружающих.
Под раздачу попали ключевые для компании модели. Речь идет о пикапах F-150, выпущенных с 2021 по 2026 год, а также о внедорожниках Expedition и более компактных пикапах Ranger и Maverick. Ford уже пообещал выпустить бесплатное обновление, которое должно исправить программную ошибку.
Ранее «За рулем» сообщал , что популярный кроссовер подешевел после обновления.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!