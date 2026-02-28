#
28 февраля
28 февраля
28 февраля
Крупный китайский внедорожник оказался феноменально безопасным для детей

BYD Denza B8 (Leopard 8) получил высший рейтинг 5 звёзд в краш-тестах ANCAP

Крупный внедорожник BYD Denza B8 успешно прошёл все испытания австралийского рейтинга безопасности ANCAP, заработав максимальные пять звёзд. В Китае эту модель знают под названием Fang Cheng Bao Leopard 8, а на местный рынок она попала ещё в ноябре 2024 года.

BYD Denza B8 (Leopard 8)
Габариты автомобиля составляют 5,2 метра в длину, а дорожный просвет может достигать 310 миллиметров. Под капотом – подключаемая гибридная силовая установка, совокупная мощность которой равна 550 кВт, или 738 лошадиных сил. В Австралии машину уже можно заказать, причём в двух вариантах компоновки салона: на шесть или семь мест.

Интерьер BYD Denza B8 (Leopard 8)
Лучше всего модель проявила себя в защите детей, набрав здесь впечатляющие 95%. Кузов продемонстрировал высокую стойкость при фронтальном ударе со смещением и при боковом столкновении. Правда, на третьем ряду креплений для ремней безопасности типа ISOFIX нет, из-за чего баллы немного снизили – устанавливать детские кресла там не советуют. Защита взрослых пассажиров оценена на 86%, хотя в тесте на боковой удар о столб уровень безопасности оказался недостаточным.

Краш-тест BYD Denza B8 (Leopard 8)
Что касается защиты пешеходов и других уязвимых участников движения, тут автомобиль набрал 75%. Основные претензии касались зоны стоек и передней кромки капота. Системы помощи водителю (ADAS) получили 78%. В общем, итоговый максимальный рейтинг подтверждает, что этот большой внедорожник соответствует современным стандартам пассивной и активной безопасности.

Источник:  iXBT
Лежнин Роман
Фото:CarNewsChina | BYD
28.02.2026 
