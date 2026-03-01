АВТОВАЗ начал выпуск заднеприводных фургонов SKM
20 марта
Mitsubishi зарегистрировал в РФ права на один из самых популярных кроссоверов

Mitsubishi зарегистрировала в Роспатенте товарный знак ASX

Компания Mitsubishi официально закрепила за собой права на использование бренда ASX в России. По данным сервиса Rusprofile, японский автопроизводитель оформил соответствующий товарный знак в Роспатенте ещё 24 февраля.

Редчайший Запорожец: что возили на этом чуде автодизайна?

Регистрация действительна до апреля 2035 года и распространяется на автомобили и запчасти. ASX – это компактный кроссовер, впервые представленный миру в 2010 году. Его полное название расшифровывается как Active Sport X-over, а технически модель роднит с более крупным Outlander общая платформа, колёсная база и конструкция подвески.

Примечательно, что этот шаг сделан на фоне полного прекращения Mitsubishi поставок и производства машин в РФ, что случилось ещё в 2022 году.

До того момента сборка велась на калужском заводе «ПСМА Рус», а для расторжения контракта японской стороне пришлось выплатить почти три миллиарда рублей компенсации. При этом её российское юридическое лицо, ООО «ММС Рус», продолжает работать: по итогам 2024 года его выручка составила 1,5 млрд рублей, а прибыль – 1,2 млрд.

Источник:  Газета.Ru
Лежнин Роман
Фото:Mitsubishi
01.03.2026 
Отзывы о Mitsubishi ASX (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Mitsubishi ASX  2010
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Действительно надёжно. Прост в обслуживании своими руками. Не дорогие запчасти и расходники.
Недостатки:
Скупая комплектация. Нет дизеля, хотя для Европы есть. Хотелось бы полный привод на ручке и дизель.
Комментарий:
Накатал более 120000 км и мне есть, что сказать. Авто нравиться если от него не требовать люксового качества. За всё время ни чего не ломалось. Заменил только стойки на более жёсткие, но это моя хотелка. Классный мотор 1600. Вроде 117 л. с., но везёт хорошо и расход в среднем не более 7,5 литров на 100 км. Только топливо нужно нормальное не палёнку. Мотор сразу звенит и не везёт. Масло не расходует совсем, ни разу не доливал. Тёплая машина. Зимой проблем с запуском не было. В общем доволен.
+18