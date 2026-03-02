В Россию перестали поставлять автомобили из Арабских Эмиратов

Дилер Fresh приостановил доставку машин из ОАЭ

Крупный автомобильный маркетплейс Fresh временно остановил услугу доставки машин из Объединенных Арабских Эмиратов. Это решение последовало за эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, в результате которого пострадал ключевой порт Джебель Али в Дубае.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес удары по противникам и их союзникам в регионе, включая ОАЭ. В результате атаки беспилотников пострадал главный морской хаб – порт Джебель Али, через который осуществлялась отправка автомобилей морским путем в Новороссийск.

«У нас услуга по доставке автомобилей из ОАЭ временно приостановлена. Несколько дней назад эта информация появилась, что временно приостановлена, но по срокам пока не ориентировали», – заявили на горячей линии Fresh

В компании пока не уточняют, как будут выполняться обязательства перед клиентами, которые уже внесли предоплату и ждут свои машины.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
Через ОАЭ в Россию поставлялись автомобили в рамках параллельного импорта. Наибольшим спросом пользовались машины брендов Toyota, Mitsubishi, Nissan, Mercedes-Benz, Audi, BMW, а также Ford и General Motors.

Источник:  Motor
Ушакова Ирина
Фото:PxHere | Depositphotos
02.03.2026 
