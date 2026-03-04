Россиян предупредили о штрафе за блокировку чужого авто на парковке

Депутат объяснил, как наказать соседа по парковке за блокировку автомобиля

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что грозит нарушителям правил парковки и тем, кто решает наказать их кулаками или монтировкой.

Оказывается, просто так перекрыть кому-то выезд – это не просто безобразное поведение, а статья 12.19 КоАП. В регионах за это предусмотрен штраф 2 тысячи рублей, а в Москве и Питере – все три. Но и это еще не все: машину нерадивого водителя запросто могут увезти на штрафстоянку, и тогда раскошелиться придется уже на эвакуатор и плату за хранение.

Однако парламентарий предупреждает: если владелец заблокированного авто решит разобраться самостоятельно, он из жертвы мгновенно превратится в преступника. Толкать чужую тачку, цеплять трос, а уж тем более лезть в салон или прокалывать шины – верный способ нарваться на уголовное дело. Царапина или разбитое стекло могут выйти боком: если ущерб небольшой – штраф до 500 рублей, а если серьезный – по ст. 167 УК РФ предусмотрено наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.

Поэтому первым делом Чаплин советует заглянуть под лобовое стекло – вдруг там оставлен номер телефона. Не помогло? Он напомнил, что с этого года в приложении «Госуслуги Авто» есть такая функция: можно анонимно написать владельцу по госномеру, отправив уведомление, что его автомобиль мешает проезду.

Если и это действие осталось без результата, выход один – звонить 112 или 102. Эксперт также советует снять авто с разных ракурсов, чтобы было видно, что выезда нет. Затем оператору четко назвать адрес, марку авто и номера нарушителя. Сотрудники полиции имеют право связаться с владельцем с помощью базы данных либо направить наряд на место.

Приехавшие полицейские составят протокол об административном правонарушении и вызовут эвакуатор.

Источник:  RT
Алексеева Елена
Фото:Олег Елков/ТАСС
04.03.2026 
