30 января
Застолбил место — готовь деньги. Чем опасна «личная» парковка во дворе
Юристы: резервирование парковочного места...

Застолбил место — готовь деньги. Чем опасна «личная» парковка во дворе

Юристы: резервирование парковочного места незаконно и может повлечь штраф

Жители многоквартирных домов нередко пытаются забронировать свободное парковочное место во дворе, выставляя ограждения или оставляя рядом родственников и знакомых.

Однако юристы Народного фронта напоминают, что такие действия являются нарушением. По словам экспертов, большая часть придомовой парковки– это общедомовое имущество, и пользоваться им на равных правах могут все собственники.

Блокировка свободного пространства расценивается Госавтоинспекцией как создание помехи в дорожном движении. Особенно остро эта проблема проявляется зимой, когда после обильных снегопадов количество доступных парковочных мест сокращается. Юрист Руслан Авдеев подчеркивает, что «запасение» места с помощью мотоцикла или намеренная неверная парковка, мешающая другим, – это прямое нарушение правил.

В случае столкновения интересов эксперты призывают действовать строго в правовом поле. Необходимо зафиксировать нарушение на фото или видео, четко запечатлев номера автомобиля и сам факт блокировки, а затем сообщить в ГИБДД через горячую линию или официальный сайт. По вызову приедет инспектор, который составит протокол, а автомобиль-нарушитель может быть эвакуирован.

При этом юристы настоятельно предостерегают от актов «самосуда». Повреждение чужого транспортного средства в ответ на захват места может обернуться обвинением в мелком хулиганстве, гражданским иском о возмещении ущерба и даже уголовной ответственностью.

Источник:  ТАСС
Алексеева Елена
Фото:Алена Бжахова/ТАСС
30.01.2026 
Фото:Алена Бжахова/ТАСС
