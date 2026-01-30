Застолбил место — готовь деньги. Чем опасна «личная» парковка во дворе

Юристы: резервирование парковочного места незаконно и может повлечь штраф

Жители многоквартирных домов нередко пытаются забронировать свободное парковочное место во дворе, выставляя ограждения или оставляя рядом родственников и знакомых.

Рекомендуем Снег и холод становятся причиной неожиданных штрафов для водителей

Однако юристы Народного фронта напоминают, что такие действия являются нарушением. По словам экспертов, большая часть придомовой парковки– это общедомовое имущество, и пользоваться им на равных правах могут все собственники.

Блокировка свободного пространства расценивается Госавтоинспекцией как создание помехи в дорожном движении. Особенно остро эта проблема проявляется зимой, когда после обильных снегопадов количество доступных парковочных мест сокращается. Юрист Руслан Авдеев подчеркивает, что «запасение» места с помощью мотоцикла или намеренная неверная парковка, мешающая другим, – это прямое нарушение правил.

Рекомендуем Названы самые угоняемые машины в 2025 году

В случае столкновения интересов эксперты призывают действовать строго в правовом поле. Необходимо зафиксировать нарушение на фото или видео, четко запечатлев номера автомобиля и сам факт блокировки, а затем сообщить в ГИБДД через горячую линию или официальный сайт. По вызову приедет инспектор, который составит протокол, а автомобиль-нарушитель может быть эвакуирован.

При этом юристы настоятельно предостерегают от актов «самосуда». Повреждение чужого транспортного средства в ответ на захват места может обернуться обвинением в мелком хулиганстве, гражданским иском о возмещении ущерба и даже уголовной ответственностью.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»