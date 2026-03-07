#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Проведите эти работы с автомобилем перед весной, и он прослужит вам долгие годы
7 марта
Проведите эти работы с автомобилем перед весной, и он прослужит вам долгие годы
Эксперт Ершов представил список...
Прототип новой Toyota Celica WRC
7 марта
Слухи о новой «заряженной» Celica нашли подтверждение
Прототип раллийного автомобиля Toyota Celica...
Первый тест-драйв Москвича М70!
7 марта
Первый тест-драйв Москвича М70!
В новом выпуске «Разборки недели» разбираем...

Такой «девятки» вы еще не видели — 4х4 на японских агрегатах!

На продажу выставили полноприводную ВАЗ-2109 с силовым агрегатом Toyota

На классифайдах появилось объявление о продаже уникальной полноприводной ВАЗ-2109 на агрегатах Toyota. Машина находится в Сызрани.

Рекомендуем
Привет из юности: у легендарной ВАЗ-21093 «За рулем» есть «сестра-двойняшка»!

Владелец пишет, что полный привод – постоянный, с принудительно подключаемой межосевой блокировкой. Интересно, что японский двигатель объемом 1,8 литра укомплектован вазовскими ЭБУ (Январь 7.2), катушкой зажигания, форсунками и датчиками, поэтому «с диагностикой проблем нет», сообщает владелец. 5-ступенчатая механика, равно как привода, поворотные кулаки, тормозные механизмы вместе с ГТЦ и ступицами – также Toyota.

Такой «девятки» вы еще не видели — 4х4 на японских агрегатах!

Соответственно, разболтовка колес у этой «Тойолады» – 4 х 100, вазовские колеса ей уже не подойдут. Зато подойдут какие угодно другие. Впрочем, не совсем: тут стоят мощные тормоза от спорт-вагона Caldina GT-T, поэтому поставить диски менее 16" не получится.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Такой «девятки» вы еще не видели — 4х4 на японских агрегатах!

Авторы пишет, что машина в постоянной, но дозированной эксплуатации с 2019 года – за 36 тысяч км ничего не сломалось. Недавно установлены светодиодные фары, полностью кастомный выхлоп и вышеупомянутые тормоза. По отзыву владельца, из-за расширенной колеи машина лучше держит дорогу, а по проходимости не уступает Ниве, но при этом не столь шумна и вибронагружена.

Такой «девятки» вы еще не видели — 4х4 на японских агрегатах!

Еще один любопытный факт: в комментарии к посту об этой машине в соцсетях пришел Геннадий Иванчук, известный вазовский конструктор, в 1980-90-х имевший непосредственное отношение к ультимативному ралликару ВАЗ-2108 ЛСГА и ряду других разработок.

Такой «девятки» вы еще не видели — 4х4 на японских агрегатах!

В общем похвалив проект, он вспомнил, что удачные прототипы полноприводных «девяток» разработки «ВИС» на полностью отечественных агрегатах существовали еще в начале 1990-х. Если бы от того проекта не отказались, «может, и не понадобилось бы выковыривать агрегаты из Тойоты, чтобы накрыть его кузовом из прошлого века», замечает Иванчук... Согласны с таким суждением?

Такой «девятки» вы еще не видели — 4х4 на японских агрегатах!

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Just Lada
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 14
07.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0