Такой «девятки» вы еще не видели — 4х4 на японских агрегатах!

На продажу выставили полноприводную ВАЗ-2109 с силовым агрегатом Toyota

На классифайдах появилось объявление о продаже уникальной полноприводной ВАЗ-2109 на агрегатах Toyota. Машина находится в Сызрани.

Владелец пишет, что полный привод – постоянный, с принудительно подключаемой межосевой блокировкой. Интересно, что японский двигатель объемом 1,8 литра укомплектован вазовскими ЭБУ (Январь 7.2), катушкой зажигания, форсунками и датчиками, поэтому «с диагностикой проблем нет», сообщает владелец. 5-ступенчатая механика, равно как привода, поворотные кулаки, тормозные механизмы вместе с ГТЦ и ступицами – также Toyota.

Соответственно, разболтовка колес у этой «Тойолады» – 4 х 100, вазовские колеса ей уже не подойдут. Зато подойдут какие угодно другие. Впрочем, не совсем: тут стоят мощные тормоза от спорт-вагона Caldina GT-T, поэтому поставить диски менее 16" не получится.

Авторы пишет, что машина в постоянной, но дозированной эксплуатации с 2019 года – за 36 тысяч км ничего не сломалось. Недавно установлены светодиодные фары, полностью кастомный выхлоп и вышеупомянутые тормоза. По отзыву владельца, из-за расширенной колеи машина лучше держит дорогу, а по проходимости не уступает Ниве, но при этом не столь шумна и вибронагружена.

Еще один любопытный факт: в комментарии к посту об этой машине в соцсетях пришел Геннадий Иванчук, известный вазовский конструктор, в 1980-90-х имевший непосредственное отношение к ультимативному ралликару ВАЗ-2108 ЛСГА и ряду других разработок.

В общем похвалив проект, он вспомнил, что удачные прототипы полноприводных «девяток» разработки «ВИС» на полностью отечественных агрегатах существовали еще в начале 1990-х. Если бы от того проекта не отказались, «может, и не понадобилось бы выковыривать агрегаты из Тойоты, чтобы накрыть его кузовом из прошлого века», замечает Иванчук... Согласны с таким суждением?