Внедорожник от Geely претендует на место Дефендера

Geely разрабатывает авто, способное потеснить Land Cruiser и Land Rover Defender

Китайский автогигант Geely показал закамуфлированный прототип своего нового флагманского внедорожника Galaxy Cruiser, который встанет на одну ступень с культовыми британскими и японскими моделями.

Пока модель носит концептуальное имя Galaxy Cruiser, однако его китайское название переводится куда более воинственно – Galaxy Battleship, или «Галактический линкор».

Несмотря на заявления разработчиков о том, что в дизайне воплощены «восточная эстетика» и «китайские элементы», в облике новинки легко угадываются черты британской легенды. Знакомый угловатый силуэт, короткие свесы кузова, расширенные колесные арки и массивный передний бампер созданы, чтобы бросить вызов не только Land Rover Defender, но и японскому Toyota Land Cruiser Prado.

Впрочем, Geely не скрывает своих амбиций: тестирование прототипа проходит в суровых условиях шведского Арьеплога, где будущий «Линкор» проверяют на морозостойкость, чтобы доказать: он способен на большее, чем просто привлекать взгляды в модных городских кварталах.

Прототип внедорожника от Geely
Под капотом у новинки, скорее всего, окажется мощная гибридная установка. По предварительным данным, инженеры Geely могут использовать проверенную платформу SEA-R с тремя электромоторами и турбированным двигателем внутреннего сгорания, что позволит автомобилю уверенно чувствовать себя как на асфальте, так и на серьезном бездорожье.

Ходят слухи, что серийная версия унаследует от концепта поистине уникальную способность преодолевать водные преграды вплавь на скорости до 8 км/ч. Автомобиль оснастят системой полного привода на базе искусственного интеллекта, а запас хода на чистом электричестве может составить более 350 км благодаря батарее емкостью 70 кВт·ч.

Старт продаж в Китае намечен на конец 2026 года, а затем новинка должна появиться и на европейском рынке. И в Британии тоже, подтвердил местным журналистам руководитель отдела маркетинга Geely Auto UK Ян Тяньсяо.

Алексеева Елена
Фото:Geely
08.03.2026 
Фото:Geely
