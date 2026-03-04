Как распознать замаскированное такси при покупке подержанного авто
Автокриминалист Шелков назвал три признака...
Форма багажника превосходна. Третий ряд при складывании образует ровный пол. Если не складывать, для поклажи остается около 300 л объема.
20 марта
Надежный рамный внедорожник от 1,8 млн рублей: какой ресурс?
Названы достоинства и недостатки большого...
JAC N200 с третьей поворотной осью
20 марта
Уникальный 20-тонник JAC с поворотной осью впечатляет своей маневренностью
«Джак Автомобиль» вывел на рынок 20-тонный JAC...

Китайцы издеваются над Volkswagen из-за устаревшей технологии

Li Auto иронично поздравил Volkswagen с началом выпуска неэкологичных моторов

В китайской компании Li Auto не смогли пройти мимо новости о старте серийного производства гибридных двигателей у Volkswagen.

Директор по соцкоммуникациям фирмы едко поздравил немецкий концерн, назвав его технологию устаревшей, неэкологичной и бесперспективной. По сути, это был ответный удар – причем с большой задержкой.

Кузов не ржавеет, живучая ходовая — надежные и престижные седаны от 1,5 млн рублей

Все началось еще в 2020-м, когда топ-менеджеры Volkswagen China публично громили гибриды с бензиновым генератором. Штефан Велленштайн, тогдашний глава подразделения, заявлял об их крайней вредности для экологии, а руководитель отдела разработок Фолькмар Видманн и вовсе объявлял такие решения тупиковыми. Китайцы тогда не стали спорить на словах, а просто пригласили прессу на тест-драйвы, чтобы наглядно сравнить расход топлива и динамику их модели Li One с гибридными Audi и Porsche из той же группы VW. Итог, по их мнению, был очевиден: прямого конкурента у немцев в этом сегменте просто не нашлось.

К концу 2021 года основатель Li Auto Ли Сян уже с гордостью констатировал, что продажи всего одной их модели обогнали суммарные показатели пяти внедорожников Volkswagen на китайском рынке. Так что нынешний язвительный комментарий – это скорее напоминание о том, кто в итоге оказался прав в том старом споре.

Со стороны Volkswagen в полемику вступать не стали. Руководитель отдела продаж и маркетинга концерна ограничился дипломатичной благодарностью «всем китайским автопрофессионалам» и пожеланием совместно работать на благо развития индустрии.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ начались продажи новой версии лифтбека Lada Granta по цене от 1 млн рублей.

Источник:  Carscoops
Ушакова Ирина
Фото:IMAGO/CFOTO
04.03.2026 
