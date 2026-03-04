Китайцы издеваются над Volkswagen из-за устаревшей технологии

Li Auto иронично поздравил Volkswagen с началом выпуска неэкологичных моторов

В китайской компании Li Auto не смогли пройти мимо новости о старте серийного производства гибридных двигателей у Volkswagen.

Директор по соцкоммуникациям фирмы едко поздравил немецкий концерн, назвав его технологию устаревшей, неэкологичной и бесперспективной. По сути, это был ответный удар – причем с большой задержкой.

Все началось еще в 2020-м, когда топ-менеджеры Volkswagen China публично громили гибриды с бензиновым генератором. Штефан Велленштайн, тогдашний глава подразделения, заявлял об их крайней вредности для экологии, а руководитель отдела разработок Фолькмар Видманн и вовсе объявлял такие решения тупиковыми. Китайцы тогда не стали спорить на словах, а просто пригласили прессу на тест-драйвы, чтобы наглядно сравнить расход топлива и динамику их модели Li One с гибридными Audi и Porsche из той же группы VW. Итог, по их мнению, был очевиден: прямого конкурента у немцев в этом сегменте просто не нашлось.

К концу 2021 года основатель Li Auto Ли Сян уже с гордостью констатировал, что продажи всего одной их модели обогнали суммарные показатели пяти внедорожников Volkswagen на китайском рынке. Так что нынешний язвительный комментарий – это скорее напоминание о том, кто в итоге оказался прав в том старом споре.

Со стороны Volkswagen в полемику вступать не стали. Руководитель отдела продаж и маркетинга концерна ограничился дипломатичной благодарностью «всем китайским автопрофессионалам» и пожеланием совместно работать на благо развития индустрии.

