Немецкий бренд неожиданно сертифицировал в РФ новую модель

В России прошел сертификацию Volkswagen аргентинской сборки

Официально о возвращении концерна не объявлялось, но документ ОТТС уже выдан 3 марта 2026 года компании «Фольксваген Груп Рус». Интересно, что даты начала и окончания действия сертификата совпадают.

Автомобиль будет предлагаться с турбодизелями 2.0 (140/180 л. с.) и 3.0 V6 (204/225 л. с.), 6МКПП или 8АКПП, задним или полным приводом. Список оснащения обширный: от кондиционера до лебедки, шноркеля и внедорожного обвеса.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ начались продажи новой версии лифтбека Lada Granta по цене от 1 млн рублей.