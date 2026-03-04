Немецкий бренд неожиданно сертифицировал в РФ новую модель
В России прошел сертификацию Volkswagen аргентинской сборки
Volkswagen сертифицировал в России пикап Amarok аргентинской сборки.
Официально о возвращении концерна не объявлялось, но документ ОТТС уже выдан 3 марта 2026 года компании «Фольксваген Груп Рус». Интересно, что даты начала и окончания действия сертификата совпадают.
Автомобиль будет предлагаться с турбодизелями 2.0 (140/180 л. с.) и 3.0 V6 (204/225 л. с.), 6МКПП или 8АКПП, задним или полным приводом. Список оснащения обширный: от кондиционера до лебедки, шноркеля и внедорожного обвеса.
Источник: Quto
Фото:Volkswagen
04.03.2026
Отзывы о Volkswagen Amarok (1)
— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Amarok 2011/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Комфортный автомобиль, почти легковой. Если сесть в него с завязанными глазами и потом их открыть, то не сразу поймёшь, что находишься в пикапе. Очень экономичный, с хорошей управляемостью. Тёплый зимой, но только при наличии автономки, т.к. при температурах ниже минус 40 двигатель в движении сильно охлаждается (примерно до 65 град. С). Очень экономичный дизель. При аккуратной езде на одном баке можно проехать 1000 км.
Недостатки:
Слишком легковой, пикап 4*4 - белошвейка. Тяжёлое бездорожье не для него, часто приходится менять элементы подвески. Внедорожные зубастые шины тоже не для него: сайлент-блоки и рычаги подвески станут расходными материалами. Топливная аппаратура очень чувствительна к качеству топлива. Большой минус - отсутствие клавишей механической блокировки замков дверей, только электрическая. Так что если сел АКБ, машину вы не замкнёте.
Комментарий:
На фирме 8 Амароков. Машина не создана лазить по грязи. Её удел - отечественные дороги с непредсказуемым качеством. При установке дополнительных обвесов, больших дисков колёс можно хорошо покрасоваться среди знакомых. Машина для пикников и, может быть, коттеджных посёлков.
+3