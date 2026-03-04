МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиУтильсборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Не испугался конфликта: УАЗ прорабатывает планы освоения рынков Ближнего Востока

Конфликт на Ближнем Востоке не повлиял на планы УАЗа на рынки региона

Ульяновский автозавод не станет отказываться от планов на рынки Ближнего Востока на фоне обострения конфликта в регионе, сообщили в компании.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

«Ближний Восток как одно из экспортных направлений компания рассматривает пока только в перспективе. Несмотря на резко изменившуюся обстановку в регионе, мы продолжаем прорабатывать планы освоения рынка, рассчитывая на скорейшее урегулирование конфликта», – рассказал представитель предприятия.

Ближний Восток рассматривается российскими автозаводами как перспективный рынок из-за спроса на внедорожники и машины повышенной проходимости.

Этот регион остается одним из немногих внешних рынков, где российские авто могут быть конкурентоспособны благодаря простоте конструкции и высокой проходимости.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ начались продажи новой версии лифтбека Lada Granta по цене от 1 млн рублей.

Источник:  «Известия»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Количество просмотров 200
04.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0