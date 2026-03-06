Скидки до 1,3 млн рублей: крутые китайские кроссоверы резко подешевели
В Беларуси начались распродажи кроссоверов Li Auto: цены от 3,9 млн рублей
Белорусский дистрибьютор Li Auto объявил о масштабном снижении цен на свои автомобили. Скидки затронули всю линейку гибридных кроссоверов, а также электрический минивэн Mega.
Размер дисконта варьируется от 24,5 до 47,5 тысячи белорусских рублей, что в пересчете составляет 650 тысяч – 1,3 миллиона рублей РФ. Благодаря этому разница в цене на эти машины у белорусских и российских дилеров достигает двукратной величины.
Новые цены в Беларуси
- Li L6 Max (408 л. с.) – от 146 000 BYN (~3,9 млн руб.). В РФ такой автомобиль стоит от 7,3 млн руб.
- Li L7 Ultra (449 л. с.) – от 193 900 BYN (~5,2 млн руб.), при цене в России от 9,5 млн руб.
- Li L9 Ultra – от 279 000 BYN (~7,5 млн руб.), тогда как в РФ просят от 10,8 млн руб.
- Li Mega (электрический минивэн) – теперь доступен за 239 800 BYN (~6,7 млн руб.). Напомним, официально эта модель в России не представлена.
Ранее «За рулем» сообщал, что назван самый популярный гибрид в России.
Источник: Motor
Фото:Li Auto
Фото:Li Auto
