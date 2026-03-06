Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Стоимость проезда по МСД будет проиндексирована с 14 марта
6 марта
Стоимость проезда по МСД будет проиндексирована с 14 марта
Проезд по МСД останется бесплатным 70% времени...
Интерьер Omoda C5
6 марта
Новый Omoda C5 в России: комплектации и цены
Обновленный Omoda С5 уже поступает к дилерам по...
Volkswagen Lavida XR
6 марта
Попадает под льготный «утиль»: автомобиль надежной марки с АКП вышел в продажу
В РФ начались продажи седанов Volkswagen Lavida...

Скидки до 1,3 млн рублей: крутые китайские кроссоверы резко подешевели

В Беларуси начались распродажи кроссоверов Li Auto: цены от 3,9 млн рублей

Белорусский дистрибьютор Li Auto объявил о масштабном снижении цен на свои автомобили. Скидки затронули всю линейку гибридных кроссоверов, а также электрический минивэн Mega.

Рекомендуем
Надежный и свежий «японец» по цене новой Гранты — 5 отличных вариантов

Размер дисконта варьируется от 24,5 до 47,5 тысячи белорусских рублей, что в пересчете составляет 650 тысяч – 1,3 миллиона рублей РФ. Благодаря этому разница в цене на эти машины у белорусских и российских дилеров достигает двукратной величины.

Новые цены в Беларуси

  • Li L6 Max (408 л. с.) – от 146 000 BYN (~3,9 млн руб.). В РФ такой автомобиль стоит от 7,3 млн руб.
  • Li L7 Ultra (449 л. с.) – от 193 900 BYN (~5,2 млн руб.), при цене в России от 9,5 млн руб.
  • Li L9 Ultra – от 279 000 BYN (~7,5 млн руб.), тогда как в РФ просят от 10,8 млн руб.
  • Li Mega (электрический минивэн) – теперь доступен за 239 800 BYN (~6,7 млн руб.). Напомним, официально эта модель в России не представлена.

Li L6 Max
Li L7 Ultra
Li L9 Ultra
Li Mega

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее «За рулем» сообщал, что назван самый популярный гибрид в России.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник:  Motor
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Li Auto
Количество просмотров 15
06.03.2026 
Фото:Li Auto
Поделиться:
Оцените материал:
0