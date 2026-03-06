Экология
Попадает под льготный «утиль»: автомобиль надежной марки с АКП вышел в продажу

В РФ начались продажи седанов Volkswagen Lavida XR по цене от 1,43 млн рублей

Российские компании переориентировались на ввоз бюджетных автомобилей с маломощными двигателями на фоне повышения утильсбора и изменения правил его расчета. Одним из таких предложений стал седан Volkswagen Lavida XR с китайского рынка.

Минимальная цена на новый автомобиль в одном из классифайдов составляет 1 430 000 рублей. Это интересное предложение, учитывая, что отечественная Lada Vesta 2026 модельного года с учетом всех улучшений обойдется дороже – от 1 581 000 рублей. Еще выше ценник у Belgee S50 (копии Geely Emgrand) – от 1 899 990 рублей.

Самый доступный вариант за 1,43 млн рублей предлагает компания из Владивостока под заказ. Это базовая комплектация с кондиционером и пластиковым рулем, но в нее уже входят: цифровая приборная панель; мультимедийная система с сенсорным экраном; электростеклоподъемники; электрорегулировка зеркал; легкосплавные диски.

У других продавцов из Владивостока цены на аналогичные версии стартуют от 1,55 млн и доходят до 2 млн рублей. В других регионах стоимость седана выше.

Volkswagen Lavida XR
Volkswagen Lavida XR

Все предлагаемые Lavida XR оснащаются одинаковым силовым агрегатом: 1,5-литровый атмосферный двигатель серии EA211 мощностью 110 л. с. (аналог мотора 1.6, который ставился на российские Skoda и Volkswagen) в паре с классическим 6-ступенчатым автоматом.

Volkswagen Lavida XR
Volkswagen Lavida XR

Ранее «За рулем» сообщал, что назван самый популярный гибрид в России.

Источник:  «Автоновости дня»
06.03.2026 
