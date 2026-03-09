Почему «китайцы» останутся с нами даже в случае возвращения западных автобрендов

#
9 марта
Председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации экспортеров и импортеров, основатель компании «ВсеИзКитая» Андрей Коган оценил перспективы российского авторынка в случае, если у китайских производителей появится серьезная альтернатива в лице европейских, японских, корейских или индийских брендов.

По словам эксперта, китайские автокомпании за последние годы прошли серьезную трансформацию: они перестали ассоциироваться с дешевыми и некачественными машинами, став технологичными игроками с высоким уровнем оснащения и сервиса. Сейчас именно их модели доминируют в наиболее ходовых нишах – компактных кроссоверов и электромобилей. Специалист рассказал, что будет, если альтернативы вернутся.

Комментарий эксперта

Андрей Коган, председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации экспортеров и импортеров, основатель компании «ВсеИзКитая»:

– Во-первых, это не будет катастрофой для КНР. Китайские игроки уже получили шанс показать себя и сформировали собственную аудиторию. Люди привыкли к их стилю, комплектациям и предложениям по цене-качеству. Появление новых брендов скорее оживит конкуренцию, чем выдавит кого-то с рынка. За последние годы покупатели научились сравнивать и выбирать, для многих сейчас главным критерием стал не логотип на капоте, а то, что реально лежит под ним: приборная панель, пакет безопасности, динамика разгона, условия гарантии.

Во-вторых, конкуренция пойдет рынку на пользу. Сейчас многое еще построено на ожиданиях и ограниченном выборе. Появление альтернатив мотивирует всех производителей работать лучше. Для дилеров это шанс пересмотреть ассортимент, привнести новые форматы обслуживания, пересчитать финансовые модели.

Рынок уже не будет прежним, отмечает эксперт. Китайские компании изменили саму структуру спроса и подняли планку по доступности технологий. Электронные помощники в базовых комплектациях и современные мультимедийные системы, которые раньше были уделом премиум-класса, теперь стали нормой. Это новая точка отсчета для всех участников рынка.

Эксперт подчеркивает: ставка на Китай – уже не временная мера, а часть новой реальности. Возвращение альтернатив не будет шагом назад, а станет следующим этапом развития, делая рынок богаче, сложнее и интереснее для потребителя, который научился выбирать осознанно, а не просто по привычке ориентироваться на логотип.

Ранее «За рулем» сообщал, что назван самый популярный гибрид в России.

Источник:  «Российская газета»
