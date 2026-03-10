Практичный, экономичный, динамичный — новая версия крутого универсала

BYD Denza Z9 GT — запас хода свыше 1000 км и мощность топовой версии 1140 л.с.

Новый электромобиль BYD Denza Z9 GT обещает серьёзно изменить представления о возможностях электрического транспорта. Месяц назад компания показала модель, которая будет выпускаться как с гибридной, так и с чисто электрической силовой установкой. Теперь же стали известны подробности о последней, и они впечатляют.

Оказывается, для электрокара подготовили две батареи разной ёмкости: на 102,3 и 122,5 кВт ⋅ ч . По данным китайского цикла CLTC, который пришёл на смену NEDC, они позволяют проехать от 820 до 1036 километров без подзарядки . Причём даже базовая версия сможет пре одолеть чуть больше – до 1068 км. Правда, стоит помнить, что реальный запас хода по более строгому европейскому стандарту WLTP обычно оказывается на 20-30% меньше, чем по CLTC. Но даже с поправкой цифры остаются очень высокими.

Что касается динамики, то здесь тоже есть, чем удивить. Электрический Denza Z9 GT будет доступен с задним или полным приводом. Младшая версия выдаёт 496 лошадиных сил, что само по себе немало. Однако старшая полноприводная модификация имеет фантастические 1140 л.с. Интересно, что при такой мощности инженеры всё же ограничили максимальную скорость на отметке 270 км/ч.