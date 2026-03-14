«Простите, это не наш Range Rover?» Глава Great Wall извинился за вопиющий плагиат

Китайский автогигант скопировал промо-кампанию Land Rover, но позже признал вину

Китайский автопром снова попал в скандал из-за любви к западному дизайну, но на этот раз речь идет не о форме кузова, а о визуальном контенте.

Great Wall Motors выпустила тизер нового кроссовера Wey V9X, который оказался до боли знакомым: пользователи соцсетей мгновенно опознали в нем копию рекламного постера Range Rover Sport (сделанную для Китая).

На обеих фотографиях одна и та же сцена: элегантный мужчина азиатской внешности в черном костюме задумчиво протягивает руку к капоту автомобиля, а задний план тонет в клубах дыма и зловещем красном свете. Сходство было настолько очевидным, что даже тени и блики фар легли идентично.

Генеральный директор компании Great Wall Motors Вэй Цзяньцзюнь не стал отпираться и публично принес извинения в Weibo. Он назвал случившееся непростительной ошибкой и заявил, что корпорация готова понести полную юридическую и финансовую ответственность перед Land Rover и автором оригинальной работы. О том, подаст ли британский бренд в суд, пока не сообщается.

