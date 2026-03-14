#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Простите, это не наш Range Rover?» Глава Great Wall извинился за вопиющий плагиат
14 марта
«Простите, это не наш Range Rover?» Глава Great Wall извинился за вопиющий плагиат
Китайский автогигант скопировал промо-кампанию...
Интерьер Jetour G700 Dinghuo Ming Dysprosium Edition
14 марта
Эта версия внедорожника от популярного бренда способна дать фору Ленд Крузеру
Jetour открыл предзаказы на внедорожник G700...
Интерьер Zeekr 8X
14 марта
Новый кроссовер с просторным салоном и богатым оснащением поступает в продажу
Официальная премьера Zeekr 8X и старт приема...

«Простите, это не наш Range Rover?» Глава Great Wall извинился за вопиющий плагиат

Китайский автогигант скопировал промо-кампанию Land Rover, но позже признал вину

Китайский автопром снова попал в скандал из-за любви к западному дизайну, но на этот раз речь идет не о форме кузова, а о визуальном контенте.

Рекомендуем
Китайский автопром в мире: итоги 2025 года и география присутствия

Great Wall Motors выпустила тизер нового кроссовера Wey V9X, который оказался до боли знакомым: пользователи соцсетей мгновенно опознали в нем копию рекламного постера Range Rover Sport (сделанную для Китая).

На обеих фотографиях одна и та же сцена: элегантный мужчина азиатской внешности в черном костюме задумчиво протягивает руку к капоту автомобиля, а задний план тонет в клубах дыма и зловещем красном свете. Сходство было настолько очевидным, что даже тени и блики фар легли идентично.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

«Простите, это не наш Range Rover?» Глава Great Wall извинился за вопиющий плагиат

Генеральный директор компании Great Wall Motors Вэй Цзяньцзюнь не стал отпираться и публично принес извинения в Weibo. Он назвал случившееся непростительной ошибкой и заявил, что корпорация готова понести полную юридическую и финансовую ответственность перед Land Rover и автором оригинальной работы. О том, подаст ли британский бренд в суд, пока не сообщается.

Wey V9X
Wey V9X

Источник:  https://www.carscoops.com/2026/03/chinese-car-brand-admits-it-copied-range-rover-sport-ad/
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Количество просмотров 8
14.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0