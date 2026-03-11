Представлен новый кроссовер Renault: что о нем известно

Renault презентовала новый компактный кроссовер Bridger

Французская компания Renaultпродолжает экспансию на международные рынки и в рамках новой стратегии представила концептуальный кроссовер Bridger. Модель, которая станет серийной уже в следующем году, призвана стать ключевым игроком за пределами Европы.

Новый концепт выделяется угловатым дизайном экстерьера. Среди характерных черт – запасное колесо на пятой двери, подсвечиваемая надпись Renault спереди и аэродинамические диски. Это довольно компактный автомобиль: его длина не превысит 4 метров. При этом производитель обещает 200 мм пространства для ног пассажиров второго ряда и багажник объемом 400 литров.

Технические детали пока держатся в секрете, но известно, что серийная версия встанет на платформу Renault Group Modular Platform Small (RGMP Small). Эта архитектура универсальна и поддерживает традиционные ДВС, а также гибридные и полностью электрические силовые установки.

Разработкой кроссовера занимаются в Индии – именно этот рынок станет для Bridger дебютным, а затем последуют страны Африки и Ближнего Востока.

