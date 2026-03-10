Renault готовит десятки новинок: раскрыты подробности

Компания Renault анонсировала выпуск 36 новых моделей до 2030 года

Французский автопроизводитель Renault обнародовал амбициозную стратегию развития до 2030 года. Компания планирует масштабное обновление модельного ряда, серьезную экономию на производстве и рывок в сегменте электромобилей. Всего до конца десятилетия концерн намерен представить 36 новых моделей.

Новая стратегия Renault делает ставку на электрификацию и эффективность. Из 36 запланированных новинок 22 модели выйдут на европейский рынок, причем 16 из них будут полностью электрическими. Под собственным брендом Renault в Европе появится 12 новых автомобилей. Еще 14 моделей предназначены для международных рынков.

Чтобы оставаться конкурентоспособной, компания намерена оптимизировать все процессы. Так, унификация деталей позволит сократить количество используемых компонентов, в среднем, на 30%. Внедрение искусственного интеллекта на заводах должно снизить время простоев на 50%.

К 2030 году Renault планирует уменьшить энергопотребление производств на 25%, а общие производственные затраты – на 20%.

Французский концерн ставит перед собой амбициозные цели в области электротяги. Себестоимость электрокаров планируется снизить на 40%. При этом технические характеристики должны улучшиться.

Renault продолжит выпускать автомобили для своих стратегических партнеров. Ежегодный объем производства для Nissan, Mitsubishi, Volvo Group, Geely и Ford превысит 300 тысяч машин. В рамках глобальной экспансии компания нацелена занять 55% мирового рынка автомобилей (за исключением США, Канады и Китая).

Напомним, что Renault ушла с российского рынка в 2022 году, передав свою долю в АВТОВАЗе (67,69%) государственному НАМИ, а завод «Рено Россия» отошел Правительству Москвы (сейчас там собирают автомобили марки Москвич). Несмотря на уход, французский бренд остается одним из самых массовых в стране.

