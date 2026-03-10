#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Назван лучший автомобиль 2026 года по мнению женщин-экспертов
10 марта
Назван лучший автомобиль 2026 года по мнению женщин-экспертов
Nissan Leaf признан лучшим автомобилем года по...
За езду без ОСАГО будут штрафовать раз в сутки: что изменится для водителей
10 марта
За езду без ОСАГО будут штрафовать раз в сутки: что изменится для водителей
Комитет Госдумы одобрил однократный за сутки...
Как изменится рынок моторных масел к 2028 году: обозначены два устойчивых тренда
10 марта
Как изменится рынок моторных масел к 2028 году: обозначены два устойчивых тренда
Эксперт: эволюция двигателестроения приведет к...

Renault готовит десятки новинок: раскрыты подробности

Компания Renault анонсировала выпуск 36 новых моделей до 2030 года

Французский автопроизводитель Renault обнародовал амбициозную стратегию развития до 2030 года. Компания планирует масштабное обновление модельного ряда, серьезную экономию на производстве и рывок в сегменте электромобилей. Всего до конца десятилетия концерн намерен представить 36 новых моделей.

Рекомендуем
Этот надежный корейский седан С‑класса от 1,6 млн не уступит «японцам»

Новая стратегия Renault делает ставку на электрификацию и эффективность. Из 36 запланированных новинок 22 модели выйдут на европейский рынок, причем 16 из них будут полностью электрическими. Под собственным брендом Renault в Европе появится 12 новых автомобилей. Еще 14 моделей предназначены для международных рынков.

Чтобы оставаться конкурентоспособной, компания намерена оптимизировать все процессы. Так, унификация деталей позволит сократить количество используемых компонентов, в среднем, на 30%. Внедрение искусственного интеллекта на заводах должно снизить время простоев на 50%.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

К 2030 году Renault планирует уменьшить энергопотребление производств на 25%, а общие производственные затраты – на 20%.

Французский концерн ставит перед собой амбициозные цели в области электротяги. Себестоимость электрокаров планируется снизить на 40%. При этом технические характеристики должны улучшиться.

Renault продолжит выпускать автомобили для своих стратегических партнеров. Ежегодный объем производства для Nissan, Mitsubishi, Volvo Group, Geely и Ford превысит 300 тысяч машин. В рамках глобальной экспансии компания нацелена занять 55% мирового рынка автомобилей (за исключением США, Канады и Китая).

Рекомендуем
Почему Renault Logan II может проехать 500 тыс. км?

Напомним, что Renault ушла с российского рынка в 2022 году, передав свою долю в АВТОВАЗе (67,69%) государственному НАМИ, а завод «Рено Россия» отошел Правительству Москвы (сейчас там собирают автомобили марки Москвич). Несмотря на уход, французский бренд остается одним из самых массовых в стране.

Ранее «За рулем» сообщал , что хорошо знакомый «японец» может вернуть себе статус бестселлера на рынке РФ.

Источник:  Renault
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Pixnio
Количество просмотров 36
10.03.2026 
Фото:Pixnio
Поделиться:
Оцените материал:
0