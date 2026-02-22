Забытый семейный кроссовер Renault вернулся на российский рынок: сколько он стоит?

Renault Koleos 2023 года в версии Premium предлагают в России за 4,55 млн рублей

Renault Koleos, казалось бы, окончательно покинувший российский рынок, на деле продолжает появляться у нас в виде штучных экземпляров. Один такой новенький кроссовер 2023 года выпуска сейчас выставлен на продажу в столице, причём в топовой версии.

Автомобиль корейской сборки, белого цвета и с полным приводом. Заявленная цена в 4 550 000 рублей включает льготный утилизационный сбор, что, в общем-то, уже немало. Хотя если оформлять покупку с НДС и коммерческим утильсбором, то итоговая сумма вырастет ещё на 1,3 миллиона – тут уже каждый решает сам, как ему выгоднее.

Оснащение у машины действительно богатое. В списке оборудования числятся панорамная крыша с люком, кожаный салон, раздельный климат-контроль и цифровая приборная панель. Не забыли и о практичных вещах: электропривод багажника с функцией «нога-нога», камера заднего вида, датчики парковки по кругу и бесключевой доступ.

Renault Koleos

В салоне тоже есть на что посмотреть. Руль обшит кожей, сиденья, руль и даже стекла имеют подогрев – это так называемый зимний пакет. Центральное место занимает большой вертикальный сенсорный экран мультимедиа, работающий в паре с аудиосистемой Bose. Для создания настроения добавлена даже декоративная подсветка интерьера.

Под капотом – давно знакомый российским автолюбителям 2,5-литровый бензиновый двигатель. Его мощность составляет 171 л.с., а к надёжности претензий обычно не возникает: цепной привод ГРМ и чугунные гильзы в алюминиевом блоке говорят сами за себя. С мотором работает японский вариатор Jatco, а крутящий момент распределяет полноприводная система All Mode 4×4 i.

