Почему Renault Logan II может проехать 500 тыс. км?

Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах Renault Logan с пробегом

Секрет долгожительства этого «народного» автомобиля кроется не в хитрых технологиях, а в продуманной консервативности.

В свежем номере «За рулем» эксперт Сергей Зиновьев изучил сильные и слабые стороны любимца многих россиян и нашел формулу его феноменальной выносливости.

Ответ, по мнению эксперта, заключается в продуманной архаике. Все силовые агрегаты Logan – это надежные атмосферники объемом 1.6 литра с распределенным впрыском. Например, восьмиклапанный K7M заслужил репутацию чугунного «танка» благодаря своей простоте и неприхотливости. При своевременной замене масла и ремня ГРМ его служба ограничена лишь возрастными течами.

Renault Logan II: 2014–2022

Шестнадцатиклапанный K4M не менее надежен, а главной заботой владельца остается лишь своевременная замена ремня ГРМ.

Более современный «ниссановский» H4M, пришедший в 2016 году, использует цепь вместо ремня ГРМ, легко выдерживает 200 тыс.км, но может огорчить владельца повышенным расходом масла.

Не менее важным элементом долголетия является трансмиссия. Подавляющее большинство Logan – около 80% – оснащены механической коробкой передач JH3, чей ресурс эксперты считают «огромным». В то же время с роботами и вариаторами, которые предлагались в версиях подороже, дела обстоят не так безоблачно – они могут потребовать внимания и вложений уже к 100–150 тыс. км.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– Подвеска терпеливая и очень энергоемкая, что позволяет игнорировать многие ямы. Но такую манеру езды не вынесут ступичные подшипники, шаровые опоры, наконечники рулевых тяг – замена после 30–50 тысяч км.

Вердикт «За рулем» однозначен: Renault Logan II – далеко не идеальный автомобиль. Он аскетичен, прост и во многих решениях безнадежно устарел. Но именно эта простота, феноменальная ремонтопригодность и надежность ключевых узлов (двигателя и коробки) и есть та самая формула, которая позволяет ему с легкостью отсчитывать сотни тысяч километров, заслуживая народную любовь.

Чтобы узнать обо всех типичных «болячках» Logan II и понять, на что обратить внимание при покупке, читайте полный обзор эксперта Сергея Зиновьева в свежем номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

Рекомендуем Какое масло заливать зимой?

А летом? Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

«За рулем» можно читать и в MAX

Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Зиновьева «Незатейливая рабочая лошадка с хорошими подвеской и моторами» из журнала «За рулем» № 11 за 2025 год.