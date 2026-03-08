#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тяжелые вездеходы прошли испытания экстремальным холодом
8 марта
Тяжелые вездеходы прошли испытания экстремальным холодом
Daimler провел испытания грузовиков Zetros в...
Ушедший из РФ автогигант отзовет сотни тысяч автомобилей из-за риска возгорания
8 марта
Ушедший из РФ автогигант отзовет сотни тысяч автомобилей из-за риска возгорания
DPA: BMW отзовет более 330 тысяч BMW по всему...
Renault Bridger
8 марта
Появились первые изображения достойного конкурента Suzuki Jimny от Renault
Renault анонсировал компактный внедорожник...

Появились первые изображения достойного конкурента Suzuki Jimny от Renault

Renault анонсировал компактный внедорожник Bridger для развивающихся регионов

Французский автопроизводитель Renault представил первые изображения своего нового компактного внедорожника, получившего название Bridger. По задумке компании, эта модель должна составить прямую конкуренцию легендарному Suzuki Jimny. Судя по тизерам, автомобиль получил характерный «квадратный» дизайн, короткие свесы и запасное колесо на задней двери.

Renault Bridger
Renault Bridger

Рекомендуем
Снег и мороз: как пережил зиму недорогой седан белорусской сборки?

При длине кузова менее четырёх метров Bridger позиционируется как компактная, но при этом достаточно просторная внутри модель. Разработка ведётся в Индии, а целевыми рынками станут развивающиеся регионы, включая саму Индию, страны Африки и Ближнего Востока. В Европе продажи этой новинки не планируются.

Что касается технической начинки, то, по имеющейся информации, Bridger унаследует силовые агрегаты от индийской версии Renault Duster. В списке ожидаемых вариантов значатся три установки: бензиновый 1,0-литровый турбомотор на 100 лошадиных сил в паре с механической коробкой передач, более мощный 1,3-литровый турбированный двигатель (158 л.с.), который будет работать с «роботом», а также гибридная система на базе атмосферного мотора объёмом 1,6 или 1,8 литра с аналогичной отдачей в 158 сил.

Renault Bridger
Renault Bridger

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Пока остаётся открытым вопрос, будет ли у Bridger полноценная рама, как у его японского оппонента, или же производитель ограничится несущим кузовом. Зато полный привод, скорее всего, будет позаимствован у модели Duster, что должно обеспечить новинке неплохие внедорожные качества. В общем, на рынке компактных внедорожников готовится интересное пополнение.

Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Carscoops
Количество просмотров 13
08.03.2026 
Фото:Carscoops
Поделиться:
Оцените материал:
0