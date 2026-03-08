Появились первые изображения достойного конкурента Suzuki Jimny от Renault

Renault анонсировал компактный внедорожник Bridger для развивающихся регионов

Французский автопроизводитель Renault представил первые изображения своего нового компактного внедорожника, получившего название Bridger. По задумке компании, эта модель должна составить прямую конкуренцию легендарному Suzuki Jimny. Судя по тизерам, автомобиль получил характерный «квадратный» дизайн, короткие свесы и запасное колесо на задней двери.

Renault Bridger

При длине кузова менее четырёх метров Bridger позиционируется как компактная, но при этом достаточно просторная внутри модель. Разработка ведётся в Индии, а целевыми рынками станут развивающиеся регионы, включая саму Индию, страны Африки и Ближнего Востока. В Европе продажи этой новинки не планируются.

Что касается технической начинки, то, по имеющейся информации, Bridger унаследует силовые агрегаты от индийской версии Renault Duster. В списке ожидаемых вариантов значатся три установки: бензиновый 1,0-литровый турбомотор на 100 лошадиных сил в паре с механической коробкой передач, более мощный 1,3-литровый турбированный двигатель (158 л.с.), который будет работать с «роботом», а также гибридная система на базе атмосферного мотора объёмом 1,6 или 1,8 литра с аналогичной отдачей в 158 сил.

Renault Bridger

Пока остаётся открытым вопрос, будет ли у Bridger полноценная рама, как у его японского оппонента, или же производитель ограничится несущим кузовом. Зато полный привод, скорее всего, будет позаимствован у модели Duster, что должно обеспечить новинке неплохие внедорожные качества. В общем, на рынке компактных внедорожников готовится интересное пополнение.