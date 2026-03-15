Этот ЗИМ теперь как новый — восстановили шикарную машину!

Музей транспорта Москва завершил реставрацию лимузина ГАЗ-12 ЗИМ

В Москве завершилась реставрация лимузина ГАЗ-12 ЗИМ, принадлежащего Музею транспорта Москвы.

Сотрудники подведомственного столичному Дептрансу музея нашли и приобрели эту машину еще в 2000-м году. Она была в плохом состоянии и требовала полной реконструкции. Автомобиль полностью разобрали, отдефектовали и приступили к кропотливому восстановлению. Кузовные детали нуждались в тщательной рихтовке и подгонке между собой. Помимо этого, был проведен капитальный ремонт двигателя и шасси, а также полностью заменена электропроводка.

Автомобиль представительского класса ЗИМ (ГАЗ-12) выпускался в Горьком с с 1949 по 1960 годы. Модель занимала нишу между массовой ГАЗ-20 Победа и правительственным ЗИС-110 – и стала не меньшим символом эпохи, чем «собратья». ЗИМ считается первым в мире автомобилем с тремя рядами сидений и несущим кузовом.

Восстановленный экземпляр можно будет увидеть в постоянной экспозиции Музея Транспорта Москвы в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице, дом 27.

Источник:  Дептранс Москвы
Иннокентий Кишкурно
15.03.2026 
