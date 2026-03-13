5 причин проверить шиномонтаж: от развода до откровенной халтуры

Эксперты: бывали случаи подмены дорогой «липучки» на шину аналогичного размера

Сезонная смена резины кажется рутиной: отдал ключи, выпил кофе, забрал машину. Но именно в этой кажущейся простоте кроется ловушка для доверчивого автомобилиста.

Вот несколько популярных схем, о которых нужно знать заранее.

1. «Лишний саморез» (самый безобидный, но популярный трюк)

Вам с улыбкой демонстрируют торчащий из протектора саморез, которого пять минут назад не было. Вердикт – прокол и необходимость заплатки. Проблема в том, что резина под ним абсолютно цела.

2. Нарушение направления протектора

Во время шиномонтажа колесо могут поставить не той стороной, перепутав направление вращения (если резина несимметричная). Это делает езду некомфортной и опасной. На мокрой дороге машина будет хуже держать курс и отказываться ехать прямо.

3. Недокрученные (или перетянутые) болты – самый опасный подвох

По уму и по инструкции, затяжка болтов на каждой марке и модели своя. Тянуть их пневматическим гайковертом до упора нельзя – это деформирует резьбу или диск. Завернув основную резьбу, необходимо после «доработать» динамометрическим ключом.

4. Подмена покрышек

Бывали случаи подмены дорогой «липучки» на шину аналогичного размера, но с большим износом. Делается это с умыслом: если в мастерскую уже заезжал клиент, которому нужна хорошая бэушная покрышка «за недорого». Взамен вам поставят похожую, но сильно поношенную.

5. «Ленивая» балансировка

Балансировку предложат сделать на каждом шиномонтаже – она денег стоит. Но предлагать – не значит качественно делать. Если стенд занят или мастеру лень, старые грузики на диске могут просто не тронуть. Водитель вряд ли заметит разницу, а вибрацию на руле почувствует не сразу.

Поэтому не грех постоять «над душой» и своими глазами проверить, сбивает ли мастер старые грузики и ставит ли новые.