Geely Monjaro
15 марта
Популярный кроссовер Geely Monjaro обновился в России: все изменения
Кроссовер Geely Monjaro в комплектации «Люкс»...
Livan почти распродал одну из трех моделей российской линейки
15 марта
Livan почти распродал одну из трех моделей российской линейки
Китайские автомобили: дилеры Livan распродали...
Mercedes-Benz VLE – роскошный минивэн, с которыми можно обсудить смысл жизни
15 марта
Mercedes-Benz VLE – роскошный минивэн, с которыми можно обсудить смысл жизни
Mercedes VLE300 и VLE400 4Matic созданы для...

Южная Корея ужесточит контроль за поставками автомобилей в Россию

Таможня Южной Кореи начала расследование незаконного экспорта машин в РФ

Таможенные органы Южной Кореи объявили о планах ужесточить контроль за поставками автомобилей в Россию, которые осуществляются в обход введенных ограничений. Так, особое внимание будет уделено машинам, попадающим в РФ через третьи страны, главным образом – представителям немецкого премиум-сегмента.

Рекомендуем
Обновленный бестселлер Джили и конкуренты из Азии: за какой кроссовер не жаль отдать 5 миллионов

По данным ведомства, в 2025 году объем нелегального экспорта автомобилей в Россию вырос более чем в пять раз по сравнению с 2024 годом. В денежном выражении сумма таких поставок превысила 100 миллионов долларов.

Напомним, в 2024 году Южная Корея запретила экспорт в Россию автомобилей с двигателями объемом свыше 2,0 литра. Однако экспортеры находят способы обходить ограничения, указывая в документах фиктивные конечные пункты назначения, такие как Китай или Казахстан, хотя фактически машины направляются в Российскую Федерацию.

Примечательно, что нарушителям грозит серьезная ответственность – вплоть до тюремного заключения на срок до семи лет. Тем не менее это не останавливает поставщиков. Какие именно меры планирует принять южнокорейская таможня для усиления борьбы с нелегальным экспортом, пока не уточняется.

Ранее «За рулем» сообщал , что на рынке РФ появился новый надежный кроссовер Honda дешевле Tenet и Geely.

Источник:  Gulf Business
Ушакова Ирина
Фото:ТАСС/ Юрий Смитюк
15.03.2026 
