Южная Корея ужесточит контроль за поставками автомобилей в Россию

Таможня Южной Кореи начала расследование незаконного экспорта машин в РФ

Таможенные органы Южной Кореи объявили о планах ужесточить контроль за поставками автомобилей в Россию, которые осуществляются в обход введенных ограничений. Так, особое внимание будет уделено машинам, попадающим в РФ через третьи страны, главным образом – представителям немецкого премиум-сегмента.

По данным ведомства, в 2025 году объем нелегального экспорта автомобилей в Россию вырос более чем в пять раз по сравнению с 2024 годом. В денежном выражении сумма таких поставок превысила 100 миллионов долларов.

Напомним, в 2024 году Южная Корея запретила экспорт в Россию автомобилей с двигателями объемом свыше 2,0 литра. Однако экспортеры находят способы обходить ограничения, указывая в документах фиктивные конечные пункты назначения, такие как Китай или Казахстан, хотя фактически машины направляются в Российскую Федерацию.

Примечательно, что нарушителям грозит серьезная ответственность – вплоть до тюремного заключения на срок до семи лет. Тем не менее это не останавливает поставщиков. Какие именно меры планирует принять южнокорейская таможня для усиления борьбы с нелегальным экспортом, пока не уточняется.

Ранее «За рулем» сообщал , что на рынке РФ появился новый надежный кроссовер Honda дешевле Tenet и Geely.