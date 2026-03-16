Возврат старых поломок: самые частые причины жалоб на автосервисы

«Ренессанс Страхование»: почему россияне все чаще разочаровываются в автосервисах

Аналитики Группы «Ренессанс Страхование» и сети автосервисов FIT SERVICE провели опрос среди 1222 автовладельцев из крупных российских городов и выяснили, с какими проблемами чаще всего сталкиваются автомобилисты при обращении в сервисные центры.

Результаты показали, что некачественный ремонт – явление массовое: три четверти респондентов хотя бы раз попадали в «плохие» автосервисы. При этом 24% опрошенных сталкиваются с такими ситуациями часто, 33% – периодически, а 18% – постоянно.

Самая распространенная претензия – повторное появление неисправности, из-за которой автовладелец уже обращался в сервис. Об этом заявили 30% участников опроса. На втором месте – долгий ремонт и отсутствие прозрачных процессов (по 25%), на третьем – грубость персонала (16%). Гораздо реже респонденты жаловались на отсутствие гарантий (6%) и изменение согласованной цены после завершения работ (9%).

Наибольшие финансовые потери из-за действий недобросовестных мастеров несут жители Екатеринбурга (25%), Новосибирска (20%) и Казани (19%).

Выбирая автосервис, россияне чаще всего доверяют мнению знакомых и друзей – такой вариант назвали 39% опрошенных. Почти треть (30%) предпочитают обращаться только к официальным дилерам. Примерно равное количество респондентов ориентируется на цену (29%) и репутацию в интернете (29%). При этом мужчины на 5 процентных пунктов чаще женщин принимают решение на основе онлайн-отзывов.

Ранее «За рулем» сообщал, что корейский бренд KGM в марте сделал доступнее все модели в России.

Источник:  «Ренессанс Страхование»
Ушакова Ирина
16.03.2026 
