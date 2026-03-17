Продажи кроссоверов Xcite сходят на нет

Сергей Целиков: В феврале было продано всего 128 кроссоверов Xcite

Кроссоверы Xcite, являющиеся копиями моделей Chery, практически распроданы, сообщает глава «Автостата» Сергей Целиков.

В феврале 2026 года зарегистрировано всего 128 машин Xcite, что в три раза меньше, чем в январе, когда россияне приобрели 354 автомобиля, рассказывает эксперт.

Всего же на учет в ГАИ встали уже 18,8 тысячи машин бренда Xcite – из примерно 19,7 тысячи всех выпущенных. В этом количестве чуть более 15,2 тысячи составили кроссоверы X-cross 7 и чуть меньше 4,5 тысячи – X-cross 8.

Напомним, эти автомобили выпускали на предприятии «Автозавод Санкт-Петербург» — ранее оно носило название «Лада Санкт-Петербург», а до этого являлось заводом Nissan в Санкт-Петербурге. Целиков отмечает, что сборка линейки Xcite прекратилась еще в начале 2025 года (в сентябре завод подтвердил факт остановки), а сейчас дилеры распродают остатки стоков. Помимо новых авто у дилеров есть тестовые экземпляры, а также машины с пробегом.

В последних сообщениях пресс-службы «Автозавод Санкт-Петербург» нет никакого упоминания марки Xcite – говорится лишь, что предприятие выпускает автомобили Lada Iskra. При этом еще в конце января у Xcite фиксировалась вторая по численности дилерская сеть – они используют автосалоны Lada. Но теперь клоны Chery выпускает бывший калужский завод Volkswagen, принадлежащий «АГР».