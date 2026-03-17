Простой и надежный автодержатель для телефона с функцией зарядки уже в продаже!
17 марта
Простой и надежный автодержатель для телефона с функцией зарядки уже в продаже!
Опубликован обзор автомобильного держателя для...
От фургона до болотохода: для Лады создали отдельное специальное направление
17 марта
От фургона до болотохода: для Лады создали отдельное специальное направление
АВТОВАЗ собрал коммерческий транспорт в новом...
«Нет ни связи, ни машин»: как удары по ОАЭ повлияли на российский авторынок
17 марта
«Нет ни связи, ни машин»: как удары по ОАЭ повлияли на российский авторынок
Эксперт Абрамов назвал последствия...

Продажи кроссоверов Xcite сходят на нет

Сергей Целиков: В феврале было продано всего 128 кроссоверов Xcite

Кроссоверы Xcite, являющиеся копиями моделей Chery, практически распроданы, сообщает глава «Автостата» Сергей Целиков.

Как довезти полезные вещи на машине на дачу без штрафов, царапин и нервов

В феврале 2026 года зарегистрировано всего 128 машин Xcite, что в три раза меньше, чем в январе, когда россияне приобрели 354 автомобиля, рассказывает эксперт.

Всего же на учет в ГАИ встали уже 18,8 тысячи машин бренда Xcite – из примерно 19,7 тысячи всех выпущенных. В этом количестве чуть более 15,2 тысячи составили кроссоверы X-cross 7 и чуть меньше 4,5 тысячи – X-cross 8.

Напомним, эти автомобили выпускали на предприятии «Автозавод Санкт-Петербург» — ранее оно носило название «Лада Санкт-Петербург», а до этого являлось заводом Nissan в Санкт-Петербурге. Целиков отмечает, что сборка линейки Xcite прекратилась еще в начале 2025 года (в сентябре завод подтвердил факт остановки), а сейчас дилеры распродают остатки стоков. Помимо новых авто у дилеров есть тестовые экземпляры, а также машины с пробегом.

Xcite X-cross 7 – копия Chery Tiggo 7 Pro

В последних сообщениях пресс-службы «Автозавод Санкт-Петербург» нет никакого упоминания марки Xcite – говорится лишь, что предприятие выпускает автомобили Lada Iskra. При этом еще в конце января у Xcite фиксировалась вторая по численности дилерская сеть – они используют автосалоны Lada. Но теперь клоны Chery выпускает бывший калужский завод Volkswagen, принадлежащий «АГР».

Источник:  Сергей Целиков
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 18
17.03.2026 
