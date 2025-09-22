Производство кроссоверов Xcite приостановлено

Иван Миронов: «Автозавод Санкт-Петербург» не производит автомобили марки Xcite

Кроссоверы марки Xcite в данный момент не производятся на «Автозаводе Санкт-Петербург» (бывший Nissan), сообщил гендиректор предприятия Иван Миронов.

«Автомобили Xcite на данный момент мы не производим. С партнером у нас сохранились отношения, у нас подписан договор лицензии. На данный момент есть достаточный запас для реализации. Это порядка 3500 автомобилей и возможность продолжения взаимоотношений. Рынок будет диктовать нам дальнейшие шаги. Проект не застопорился, просто мы быстро стартанули, сделали большое количество автомобилей на падающем рынке. Если пойдет рост, не исключаю того, что, допустим, закажем дополнительную партию», – рассказал Миронов.

Модели Xcite X-Cross 7 и X-Cross 8 – это переименованные Chery Tiggo 7 Pro и Chery Tiggo 8. Сборка Xcite из китайских машинокомплектов была запущена в Петербурге в 2024 году.

За 8 месяцев 2025 года в России продали 7828 автомобилей Xcite, что в 3,8 раза превышал показатель дебютного года. Но в сентябре Xcite в производственном плане «Автозавода Санкт-Петербург» был фактически заменен семейством Lada Iskra: как отмечал главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, на конвейере машин Xcite больше нет, а в торговой сети (продажу Xcite осуществляют дилеры Lada) присутствуют лишь остаточные экземпляры.