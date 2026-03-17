Еще один китайский кроссовер перестали продавать в РФ

Китайская компания FAW завершила продажи кроссоверов Bestune T55 в России

Дилеры китайской марки Bestune больше не предлагают российским покупателям кроссоверы T55, сообщает источник.

Факт завершения продаж модели уже официально подтвердили в представительстве бренда, информация о Bestune T55 более не представлена на сайте марки. Источник пишет, что в разделе «Автомобили в наличии» осталось лишь три экземпляра Bestune T55, находящиеся в двух дилерских центрах, причем все три автомобиля – 2023 года выпуска. Цена на них составляет 2,5 млн рублей без учета скидок.

Bestune T55 – это переднеприводный компактный паркетник с длиной кузова 4437 мм, клиренсом 170 мм и объемом багажника 375 литров. Под капотом – 1.5 турбо на 160 л.с. в связке с роботом.

В мире модель дебютировала в 2021 году, а адаптированную для РФ версию концерн FAW, которому принадлежит бренд, показал в 2023-м. Получается, некоторые машины не смогли распродать с тех самых пор...

Напомним, в феврале 2026-го на фоне слухов об уходе из РФ в Bestune заявили о расширении дилерской сети