«Бита, крашена» — эти признаки знают лишь профи

СберАвто назвал признаки битой машины, которые видят лишь специалисты

Наряду с довольно очевидными признаками кузовного ремонта эксперты СберАвто называют и такие, на которые обычно обращают внимание лишь профессионалы.

Наименее очевидные признаки скрытого кузовного ремонта:

Искажение отражения – волны или рябь в отражении прямых линий (например, контуров ближайшего здания).

Разные маркировки стекол – значительно отстоящие друг от друга даты производства стекол или разные производители.

Следы окраса на кромках и в скрытых зонах – неровные на ощупь края, липкий лак или шагрень на внутренних поверхностях под капотом.

Окрашенный лючок бензобака – пыль в лаке, наплывы краски, следы шлифовки или закрашенные уплотнители на тыльной стороне лючка.

Сорванные болты и герметик – сколы, сорванные шлицы, неравномерный слой герметика под капотом и по проемам дверей.

Эксперты утверждают, что ряд аварий не «вскрывается» никаким реестром – ведь даже в самые развитые из них попадают лишь официально зарегистрированные ДТП. Поэтому специалисты советуют подходить к покупке авто с пробегом, прибегая к помощи профессионала по кузовному ремонту, и не стесняться осмотра на подъемнике, замера толщины ЛКП и проверки геометрии.