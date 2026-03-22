#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиУтильсборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Бита, крашена» — эти признаки знают лишь профи

СберАвто назвал признаки битой машины, которые видят лишь специалисты

Наряду с довольно очевидными признаками кузовного ремонта эксперты СберАвто называют и такие, на которые обычно обращают внимание лишь профессионалы.

Наименее очевидные признаки скрытого кузовного ремонта:

Рекомендуем
Магия цвета: как при ремонте авто маляры обманывают солнце и время

  • Искажение отражения – волны или рябь в отражении прямых линий (например, контуров ближайшего здания).
  • Разные маркировки стекол – значительно отстоящие друг от друга даты производства стекол или разные производители.
  • Следы окраса на кромках и в скрытых зонах – неровные на ощупь края, липкий лак или шагрень на внутренних поверхностях под капотом.
  • Окрашенный лючок бензобака – пыль в лаке, наплывы краски, следы шлифовки или закрашенные уплотнители на тыльной стороне лючка.
  • Сорванные болты и герметик – сколы, сорванные шлицы, неравномерный слой герметика под капотом и по проемам дверей.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Эксперты утверждают, что ряд аварий не «вскрывается» никаким реестром – ведь даже в самые развитые из них попадают лишь официально зарегистрированные ДТП. Поэтому специалисты советуют подходить к покупке авто с пробегом, прибегая к помощи профессионала по кузовному ремонту, и не стесняться осмотра на подъемнике, замера толщины ЛКП и проверки геометрии.

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Фото:Depositphotos
22.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0