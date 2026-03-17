Названы самые проблемные автомобили на рынке

JD Power: автомобили марки Volkswagen признаны самыми ненадежными в 2026 году

Согласно свежему исследованию надежности автомобилей, больше всего нареканий у американских владельцев вызывает отнюдь не «железо». Главная головная боль – это мультимедийные системы и их капризное взаимодействие со смартфонами. Четыре из пяти самых распространенных проблем так или иначе связаны со сбоями в подключении Apple CarPlay и Android Auto, нестабильным Bluetooth, беспроводной зарядкой или глючными фирменными приложениями брендов.

Хуже всех в рейтинге JD Power выглядит Volkswagen, где на сотню машин 2023 года выпуска пришлось 301 замечание. Причем ситуация там только усугубилась: годом ранее этот показатель составлял 285 проблем. Немногим лучше дела обстоят у Volvo (296 неисправностей) и Land Rover (274). Замыкают пятерку самых проблемных марок Jeep и Audi с результатами 267 и 244 проблемы на сотню соответственно.

Вообще, общая картина по отрасли не внушает оптимизма. Среднеотраслевой показатель надежности ухудшился, достигнув 204 проблем на 100 автомобилей. Эксперты констатируют, что прогресса в этом вопросе не наблюдается.

А вот лидеры, наоборот, демонстрируют завидное постоянство. Lexus уже четвертый год подряд занимает первую строчку, набрав всего 151 проблему на сотню машин. Его седан IS и вовсе признан самым надежным в своем классе. На второй позиции второй год остается Buick. А вот третье место стало сюрпризом: его занял Mini, который в прошлом году был лишь десятым. Четвертое и пятое места рейтинга заняли Cadillac и Chevrolet.

В основе этих выводов опрос 33,3 тыс. владельцев автомобилей 2023 модельного года. Исследование учитывало 184 возможные неполадки, распределенные по девяти категориям: от работы двигателя и трансмиссии до продвинутых систем помощи водителю.