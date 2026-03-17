Льготникам разрешат платить налог только за «лишние» лошадиные силы

Депутаты предлагают изменить расчет транспортного налога для льготников

Фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким направила в правительство законопроект, меняющий принцип расчета транспортного налога для льготных категорий граждан.

Сейчас льготники теряют право на послабление, если их автомобиль хоть немного превышает установленный в регионе лимит мощности – налог начисляется на все лошадиные силы без скидок.

Депутаты предлагают исправить эту ситуацию: налоговая база будет уменьшаться на количество «льготных» лошадиных сил. То есть семья с тремя детьми или человек с инвалидностью заплатят только за ту мощность, что выходит за пределы разрешенного минимума.

Авторы инициативы уверены, что это сделает поддержку по-настоящему адресной. Автомобиль давно стал необходимым средством передвижения, и новый механизм позволит льготникам выбирать безопасные и вместительные машины, не теряя права на скидку.