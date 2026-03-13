Максим Ликсутов: в Москве тестируют новую версию приложения «Парковки России»
ВС объяснил, когда таможня не имеет права требовать доплату за ввезенное авто

ВС запретил таможне доначислять пошлины на машины по цене из интернета

Поводом для разбирательства стала история жителя Приморья, который ввез из Кореи подержанный минивэн Hyundai Staria.

Компания-импортер задекларировала машину за 21,7 тысячи долларов, приложив все подтверждающие документы и чеки, и уплатила пошлину в 740 тысяч рублей. Однако спустя полтора года таможенники нашли на корейском аукционе похожий автомобиль стоимостью 40 тысяч долларов и потребовали от компании-импортера доплаты еще в 452 тысячи рублей.

Импортер и привлеченный к спору автовладелец не согласились с требованиями таможни и подали в суд. В качестве доводов они представили инвойсы, чеки и справки, подтверждающие приобретение машины за $21,7 тыс. В качестве дополнительного доказательства была представлена информация с официального сайта Hyundai, согласно которой в Южной Корее новый минивэн Staria продается в зависимости от комплектации за $22,3 тыс. — 23,7 тыс.

Спор дошел до Верховного суда, который встал на сторону импортера автомобилей. Судьи указали, что один лишь скриншот с интернет-площадки не является достаточным доказательством занижения стоимости. В отличие от таможни, суд изучил альтернативные источники и выяснил, что цена даже нового минивэна у официального дилера не превышает 23,7 тысячи долларов. Покупать же подержанную машину дороже новой, как отметили в ВС, экономически необоснованно.

Эксперты отрасли поддержали решение суда, назвав его справедливым и взвешенным. По их мнению, фискалы слишком увлеклись желанием пополнить бюджет любой ценой, забыв, что состояние автомобиля, его пробег и комплектация критически важны для оценки.

Проблема занижения цен в инвойсах со стороны импортеров действительно существует. Однако таможня, пытаясь бороться с этим явлением, часто перегибает палку и действует некорректно по отношению к добросовестным участникам рынка, отмечают специалисты.

Источник:  «Известия»
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
13.03.2026 
