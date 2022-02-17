Таможня усилит контроль за машинами иностранцев — журнал За рулем

Таможня усилит контроль за машинами иностранцев

Автомобили, которые вовремя не покинули территорию РФ, отследят с помощью дорожных камер.

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Федеральная таможенная служба (ФТС) разработала порядок отслеживания транспортных средств, ввезенных на территорию Евразийского экономического союза (члены ЕАЭС: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения) иностранцами для личного пользования.

Проверять, не покинул ли иностранец ЕАЭС без машины, таможенники будут еженедельно, пишет «Газета.Ru», со ссылкой на проект приказа. В случае, если срок временного ввоза истек, машину могут объявить в розыск по линии МВД. Не вывозят машины чаще по причине того, что здесь их разбирают на запчасти.

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Искать машину будут и посредством отслеживания ее перемещения по видеокамерам. Но сначала таможенники попытаются разыскать владельца, который декларировал автомобиль при ввозе. При этом используют все данные, которые он оставил, в том числе, электронную почту и телефон. Только после 60 дней безуспешных поисков владельца автомобиль объявят в розыск.

Пересекающие нашу границу машины поделят на три категории. Самый строгий контроль будет за трехлетними автомобилями стоимостью более 50 тыс. евро, а также машинами старше пяти лет с объемом двигателя более 4 литров.

Вторая категория — машины стоимостью от 30 тыс. до 50 тыс. евро, в возрасте до трех лет, машины старше трех лет с двигателем объемом более 4 л, а также микроавтобусы и автомобили, зарегистрированные не в той стране, из которой водитель. А также, если человек не является собственником машины.

Все остальные машины отнесут к третьей, малозначительной категории.

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Эти меры позволят усилить контроль за временно ввезенными машинами, а также сократить количество невывезенных транспортных средств. Разбивка машин на категории оптимизирует процесс.

Согласно КоАП, за несвоевременный вывоз автомобиля предусмотрен штраф в размере 1,5–2,5 тыс. руб. или конфискация машины. Кроме того, автовладелец будет вынужден заплатить за него пошлину и налоги.

Фото: АГН «Москва»

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