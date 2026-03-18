Москва соберет лидеров автосервисного бизнеса

Ежегодная конференция Союза Автосервисов 2026 пройдет 26 марта в столице

26 марта в столице, в отеле «Золотое Кольцо», пройдет главная конференция года для профессионалов послепродажного обслуживания автомобилей. Участники встречи не просто подведут итоги, а составят дорожную карту выживания и развития в новых экономических реалиях.

Ежегодный форум Союза Автосервисов превратится в открытую дискуссионную площадку, где встречаются практики, управленцы и законодатели рынка. Организаторы обещают насыщенную программу: в течение всего дня, с девяти утра до шести вечера, в зале «Golden Ring Hall» будет кипеть работа.

В центре внимания –проблемные точки отрасли. Вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко и председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев обсудят общие вопросы ведения бизнеса. Сам Ковалев также поднимет острую тему налогов: его доклад носит название «Почему 5% – это много?». А Виталий Кравец из агентства «Индекс» представит объективную картину рыночных тенденций в послепродажном обслуживании.

Однако главный акцент сместится в сторону технологий будущего. Участникам предстоит разобраться, как искусственный интеллект уже сегодня может вытащить бизнес из «ручного режима». Денис Логинов расскажет про усиление автосервиса с помощью AI – от голосовых помощников до понятных клиентских решений. Константин Белов из JTF Digital Agency раскроет секреты эффективного AI-маркетинга и ответит на вечный вопрос: «Где брать лиды в 2026 году?».

Отдельный блок программы посвящен логистике и навигации в мире запчастей. Эксперты разберут проблемы подбора комплектующих, качество деталей глазами производителя и производителя, а также влияние маркировки «Честный знак» на работу автосервисов.

Экономика предприятия станет темой для разговора о практике, а не о теории. Павел Лунин расскажет про работу с ассортиментом, а Алексей Абдрахимов из Ozon удивит коллег тем, что еще стали продавать на маркетплейсах из мира автотоваров. Участники узнают, как увеличить прибыль без лишних затрат и повысить пожизненную ценность клиента (LTV) с помощью экосистемного подхода от Виталия Бондаря.

Кадровая проблема, которая сегодня стоит особенно остро, также найдет свое решение в дискуссиях.

