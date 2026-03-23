Genesis готовит люксовый пикап: конкурент Rivian и GMC Sierra

Genesis выпустит первый в своей истории пикап к 2030 году

Премиальный бренд Genesis намерен выпустить первый в своей истории пикап. О разработке модели свидетельствуют концептуальные эскизы, опубликованные Carscoops. Ожидается, что новинка появится не ранее конца десятилетия и составит конкуренцию таким моделям, как Rivian R1T, Scout Terra и GMC Sierra Denali.

Пикап от Genesis

Внешность пикапа выдержана в элегантном стиле, характерном для бренда: двухъярусные светодиодные фары, массивная закрытая решетка радиатора и четкие линии кузова. От утилитарных решений разработчики отказались – минимум пластикового обвеса, крупные легкосплавные диски и сквозная световая полоса на корме.

Автомобиль, вероятно, разделит платформу с будущим пикапом Hyundai для североамериканского рынка. В качестве силовой установки рассматриваются два варианта:

полностью электрическая версия на архитектуре E-GMP;

гибридная система с увеличенным запасом хода (EREV), способная проезжать до 900 км. Мощность пикапа составит не менее 400 л. с.

Салон обещает быть по-настоящему премиальным: натуральная кожа, металлические вставки, повышенное внимание к комфорту задних пассажиров.

